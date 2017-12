Los estudios Warner Bros. superan los u$s 5000 millones en ganancias y hacen historia

La legendaria compañía Warner Bros. Pictures anunció que superó en 2017 la valla de los u$s 5000 millones en la taquilla mundial, siendo la segunda vez en su historia que atraviesa esta meta. Además, es la octava ocasión en nueve años que el estudio gana más de u$s 4000 millones en un solo año, todo un récord en la industria.

Sue Kroll, su presidenta de Marketing y Distribución Mundial, también informó que el estudio alcanzó la cifra récord de cinco películas por encima de los u$s 500 millones en la taquilla mundial, gracias a "Kong: La Isla Calavera", protagonizada por Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson y John C. Reilly (u$s 566 millones); "Wonder Woman" estelarizada por Gal Gadot y Chris Pine (u$s 821 millones); "Dunkerque" de Christopher Nolan (u$s 525 millones); "It", dirigida por el argentino Andy Muschietti (u$s 694 millones) y "Liga de la Justicia" con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Jason Momoa, que desde su reciente estreno ha recaudado más de u$s 574 millones.

Warner Bros. también destacó otros tres estrenos que acumularon más de u$s 250 millones a nivel mundial: el film animado "Lego Batman" (u$s 312 millones); "Annabelle: La Creación" (u$s 305 millones); y "Blade Runner 2049" (u$s 256 millones).

"Estamos emocionados de alcanzar esta extraordinaria marca en el mercado mientras nos acercamos al final de un gran año estableciendo récords. Superar los u$s 5000 millones en un sólo año solo puede suceder con un increíble nivel de trabajo duro en todas las divisiones del estudio, así como la invaluable contribución de todos los talentosos realizadores y actores con los que hemos sido tan afortunados de colaborar. Felicitaciones a todos los que comparten este éxito", comentó Kroll.

A Warner Bros todavía le queda estrenar en la Argentina "The Disaster Artist: Obra Maestra", dirigida por James Franco, programada para el próximo 21 de diciembre. Y su primera película de 2018 en nuestro país será "The 15:17 to Paris" (sin título en español todavía), basada en hechos reales, dirigida por Clint Eastwood, sobre tres amigos que se enfrentaron en un tren a un terrorista de ISIS armado con una AK-47.