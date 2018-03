Los Stones llaman a votar una balada

Los Rolling Stones publicaron en su página web una invitación al público para elegir una de sus históricas baladas para ser incluida en la lista de temas que el grupo ofrecerá hoy en el segundo show en La Plata. "¡Votá la canción para el segundo show!" es el título con el que la banda invita a elegir la canción. En la página aparecen cuatro opciones y la más votada será la balada que el grupo británico cantará en el show: "Angie" de "Goats Head Soup"; "Ruby Tuesday" de "Between the Buttons"; "Shine a Light" de "Exile on Main St" y "Beast of Burden" de "Some Girls"