"Los Simpsons", "X-Men" y"Avatar" pasan a Disney enuna operación millonaria

El grupo Walt Disney dio ayer un paso clave para convertirse en un gigante del sector del entretenimiento al anunciar la compra de una serie de activos de los que quería desprenderse 21st Century Fox, valorados en unos 52.400 millones de dólares. También se hará cargo de una deuda de u$s 13.700 millones de la Fox, por lo que la transacción total llega hasta u$s 66.100 millones.

En el convenio dado a conocer ayer se incluye el traspaso a Disney de los estudios de cine y TV, todo su catálogo y licencias, los canales de cable National Geographic y FX, las cadenas deportivas regionales, el 30% de la plataforma Hulu y el 39% del gigante de la televisión satelital europea Sky. En tanto, el grupo Fox conservará el canal de aire que integra la grilla de la TV estadounidense y los canales de noticias.

La operación, que venían analizando los máximos directivos de los dos grupos desde hace varios meses, se conoce en medio de una profunda transformación del sector, al que se están incorporando nuevos actores que buscan acaparar cuotas del mercado. Y si obtiene la luz verde de los reguladores, implicará que cada accionista del grupo que lidera Rupert Murdoch recibirá 0,2745 títulos de Disney por cada uno que tenga de la Fox.

Con la compra, Disney incorporará a su catálogo exitosas series de televisión como "Los Simpsons" y "Modern Family" y populares sagas de cine como "X-Men" o "Avatar".

Esta gran operación financiera promete marcar un antes y un después en las relaciones de poder en la industria de Hollywood, un sector en el que el conglomerado de Mickey Mouse ostenta una envidiable posición de dominio gracias a marcas como Lucasfilm, Pixar o Marvel.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, las cinco películas más taquilleras de 2016 en todo el mundo fueron lanzamientos de Disney, con recaudaciones en torno a los mil millones de dólares por cinta: "Capitán América: Civil War", "Rogue One", "Buscando a Dory", "Zootopia" y "El libro de la Selva".

Este año también trae buenas noticias para Disney ya que lidera por ahora la clasificación con "La Bella y la Bestia", que ha sumado u$s 1263 millones en todo el mundo, y todavía no ha añadido el botín de "La Guerra de las Galaxias: el último Jedi", que se estrenó ayer.

El liderazgo de Disney en la pantalla grande se reforzaría gracias a la compra de activos cinematográficos de Fox, que incluye los derechos sobre los personajes de cómic de X-Men y Deadpool que recientemente han dado muy buenos resultados en las boleterías (u$s 616 millones para "Logan" y u$s 783 millones para "Deadpool").

La compra, además, podría facilitar el camino para que Disney pueda unir bajo su ambicioso universo fílmico de Marvel a personajes como Capitán América y Iron Man con Wolverine o Los Cuatro Fantásticos.

Fox también tiene en su poder a "Avatar", la película más taquillera de todos los tiempos con u$s 2787 millones y de la que su director James Cameron prepara al menos cuatro secuelas. Otras joyas del catálogo cinematográfico de Fox son las sagas "El Planeta de los Simios" o "Alien", que también pasarán a ser propiedad de Disney.

En cuanto a la pequeña pantalla, Fox cuenta con una de las mejores colecciones de series de Estados Unidos con "Los Simpsons" como incuestionable punta de lanza.

Tras el anuncio de la compra, las redes sociales se hicieron eco ayer de un capítulo de la familia amarilla que en 1998 anticipó que Fox pasaría a ser parte del gigante multimedia.

La parte de Fox dedicada a la televisión también es la responsable de otras series como "Modern Family", "Family Guy", "This is Us", "American Horror Story" o "Los expedientes X".

Así, Disney ha logrado hacerse con un contenido que podría ser la pieza clave de su inminente batalla frente a líderes del streaming como Netflix. La empresa tiene previsto develar en 2019 su propio servicio de emisión en línea en el que distribuirá sus películas en exclusiva y al que, previsiblemente, añadirá los contenidos adquiridos a Fox.