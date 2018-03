Los Oscar generan esta edición un récord de u$s 135 millones por publicidad

El domingo se entregan los famosos premios Oscar de la Academia de Hollywood, y más allá del glamour y las emociones, se trata de uno de los eventos a nivel global que más dinero mueve en varios conceptos. De hecho, dentro del mundo del entretenimiento, es efectivamente el más importante.



Es cierto que no es el delirio en números del Super Bowl, pero no por ello los ingresos y costos de los anuncios dejan de ser enormes para la duración de la emisión de esta ceremonia, que ya en 2015 recaudó unos u$s 110 millones según datos de Kantar Media, con anuncios que se vendieron en u$s 1,8 millones por apenas 30 segundos y que este año el segundo será como mínimo un 10% más caro.



Según las estimaciones de la empresa de investigación, se evalúa que en esta ocasión los anuncios de 30 segundos de duración se vendieron en por los menos u$s 2 millones, aunque otras empresas afirman que podrían haber alcanzado hasta los u$s 2,25 millones, lo que suele multiplicarse por unos sesenta anuncios de 30 segundos, que son los que mas o menos se suelen emitir durante la gala.



En total son 29 minutos y 45 segundos los programados como publicidad paga, un tiempo que ha ido en aumento si se compara con los 24 minutos que se emitían en 2011. Pero de acuerdo al sitio Merca2.0, además se deben sumar cinco o seis minutos de anuncios promocionales de los programas de la cadena ABC, así como siete u ocho más que corresponden a los canales locales de la ABC que también se venden. Lo que da un total de entre 42 a 44 minutos de publicidad durante las tres horas y media que suele durar la premiación.



Anunciarse en esta transmisión les asegura a las marcas ser retransmitidas en al menos 155 países que es adonde llega el programa. En Argentina será emitido en vivo por TNT, y la Alfombra Roja estará a cargo de E! Entertainment.



En consecuencia, si se compara con otros eventos de premiación en televisión, los premios de la Academia, son como el Super Bowl a los eventos deportivos, pues superan con crecer a otras galas como los Grammy que dieron a la CBS u$s 75 millones de dólares y los Golden Globes de la NBC con sus u$s 42 millones recaudados por publicidad el pasado año.



Por otra parte, no sólo la TV, las empresas y los estudios ganan con el Oscar, pues los actores no se quedan atrás, ya que además de asegurarles, en la mayoría de los casos, más trabajo tras su nominación, sus próximas actuaciones serán mejor pagadas.



Un trabajo realizado por el sitio Quartz, reveló que estar en las ternas les aseguran a los nominados un incremento de al menos 20% en su sueldo. Un ejemplo es Eddie Redmayne, ganador el año pasado como Mejor Actor por "La teoría del todo", quien tras su estatuilla cobró casi u$s 4 millones más. Las películas nominadas el año pasado recabaron u$s 565.3 millones en taquilla, y sumaron un presupuesto de realización de u$s 163, 5 millones.