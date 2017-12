Llega la última de "Star Wars" y Disney se prepara para romper todos los récords

El último gran estreno del año se llama "Star Wars: The Last Jedi" y podría superar los mil millones de dólares en taquilla, según los especialistas.

De acuerdo con la revista Variety, la última película de la saga superaría a "La Bella y la Bestia", con más u$s 200 millones en su estreno en Estados Unidos. Y basándose en las proyecciones de la industria recaudaría hasta u$s 440 millones a nivel mundial.

Como reporta Deadline, investigadores de esta área esperan que la película dirigida por Rian Johnson estrene internacionalmente con u$s 223 a u$s 240 millones. En 2015, "El despertar de la fuerza" estableció el récord del debut más grande en la historia de Estados Unidos, recaudando un total de u$s 248 millones. El año pasado, "Rogue One: A Star Wars Story" logró juntar u$s 155.1 millones en el mismo país.

De esta forma Disney cada vez está más cerca de recuperar en ganancias el dinero que invirtió al adquirir la franquicia de Star Wars por u$s 4000 millones en 2012.

La preventa en la Argentina agotó entradas en el Imax para los primeros 4 días hasta el domingo de la primera semana, aunque de lunes a miércoles quedan algunos tickets en las funciones matinées. Según informaron desde la empresa, en la segunda semana está mayormente vendido por la noche pero aún hay lugares. En lo que tiene que ver con las salas normales de Showcase, las entradas anticipadas también hicieron furor, y los cines que mayor cantidad vendieron fueron Belgrano, Norte y Rosario.

Otro récord que podría romperse es el de la recepción por parte de la crítica. Hasta el momento, la cinta de la saga que es considerada como la mejor por los críticos de cine es "El Imperio Contraataca". El martes pasado se levantó el embargo de reviews y en Metacritic sumó 85 puntos (de un máximo de 100) cuando "El Imperio..." alcanzó 81. En Rotten Tomatoes tiene una "frescura" de 83%, sólo un punto debajo del "Episodio V".

En tanto su premier mundial el fin de semana causó tanta euforia en los fanáticos que se volvió tendencia. De acuerdo con TweetReach, "The Last Jedi" tuvo 563 mil 705 impresiones en Twitter el pasado fin de semana, de mil tweets por minuto, siendo un 32% de ellos tweets y 64 por ciento RTs.

En cuanto a marcas, Disney y LucasFilm anunciaron en septiembre pasado una alianza con marcas como Christian Louboutin, General Mills, Nissan, Royal Philips, Verizon y Vizio entre otras para promocionar con tres meses de antelación el film por todo el mundo, en productos que van desde calzado, internet y paneles publicitarios. Aunque también ofrecerá el marketing más extraño y disparatado, como frutas, que gracias a una sociedad con Dolé vendrán con premios y aplicaciones; helados con sabores especiales (Ample Hills); maquillaje (Cargo); parkas de la empresa Columbia; lapiceras de Cross; afeitadoras electricas (Phillips); cepillos pasta de dientes (Gum); etc, etc, etc