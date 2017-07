Llega la nueva de "Cars", una saga de u$s 10.000 millones de merchandising

Hoy se estrena en los cines de nuestro país la tercera parte de "Cars", una saga de dibujos animados que se inició en el año 2006, producida por Pixar y lanzada por Walt Disney Pictures.

Su primera parte, generó ingresos por u$s 463 millones a nivel mundial con un presupuesto de u$s 120 millones.

Cinco años después de la original, Pixar estrena la primera secuela. "Cars 2" gira el protagónico de Rayo McQueen al "comedy relief" de la saga, la grúa Mate. Además, introduce una subtrama de espionaje con los personajes girando alrededor del mundo en una parodia a la saga de James Bond.

"Cars 2" llegó en 2011, y de acuerdo a la consultora especializada Ultracine, fue "destrozada" por la crítica. De todas formas consiguió una recaudación total de u$s 562 millones, aunque su costo fue de u$s 200 millones.

Ya sin Pixar detrás de la producción, Disney genera por su cuenta dos derivados (spin-offs) de los "Cars": "Aviones" (2013) y "Aviones 2: Equipo de Rescate" (2014). En ambos casos, el costo fue de u$s 50 millones, recaudando u$s 220 millones y u$s 92 millones respectivamente.

A la par de este "suceso" explotó la venta de merchandising. De hecho, la comercialización de los productos derivados de sus personajes (tiene al menos 100), que van desde los típicos autitos, pasando por las cartucheras, y llegando hasta las sábanas, representa la segunda mejor marca del siglo, con ventas superiores a los ¡¡u$s 10.000 millones!!. La compañía se asoció con la marca de juguetes Hot Wheels para lanzar una línea alusiva, y se construyó el parque temático Cars Land (inaugurado en 2012), en el marco del proyecto de expansión de u$s 1000 millones del Disney California Adventure Park.

En este aspecto, la franquicia sólo es superada por el universo "Star Wars", que arrancando en 1977 y con muchas más películas, la supera por "apenas" u$s 2000 millones.

Según informan en el sitio cinesargentinos.com, en base a datos brindados por Disney, "Cars 3" sale con un total de 331 salas, incluyendo formatos 2D, 3D y 4D. Es una muy buena salida, aunque menor que la de "Mi villano favorito 3" que hace un par de semanas se estrenó con 442 copias. En Argentina, y siempre de acuerdo a cinesargentinos.com, la primera parte de "Cars" vendió 1,2 millones de entradas, y contó el doblaje de figuras como Nicolas Vázquez, Juan Maria Traverso, Dady Brieva, Verónica Lozano y Marcos Di Palma. En tanto a la secuela (con doblaje mexicano) le fue un poco mejor con 2 millones de localidades.

"Cars 3" ya fue estrenada en los EE.UU. el 16 de junio. Con un altísimo presupuesto de u$s 175 millones, lleva recaudados u$s 135 millones, y sumando las taquillas de los países donde la están proyectando alcanza los $195 millones. En su fin de semana de estreno en Norteamérica fue la más vista con una recaudación de u$s 53,5 millones, bajando del primer puesto a la "Mujer Maravilla". Igual, se trata del peor debut en la historia de la saga en esa región: "Cars" abrió con u$s 60 millones y "Cars 2" con u$s 66 millones.