Llega el Salmón Fest a Buenos Aires

Los festivales gastronómicos están de moda. De la hamburguesa de autor al helado artesanal, de la cerveza de al vino de alta gama, de la pizza de barrio al asado criollo: las comidas y las bebidas favoritas de los argentinos ya tienen fecha fija en el calendario.

Ahora es el turno de dos productos icónicos de la alta cocina: el salmón y el caviar. Ambos serán protagonistas de la primera edición de Salmón Fest, que se realizará el próximo 8 de diciembre en Moby Dick. Por un ticket de $1700 por persona y bajo la modalidad "all you can eat & all you can drink", se podrá degustar sushi, ceviche, sashimi, brochettes, blinis y hasta pizzas preparadas con salmón chileno premium.

"El peor enemigo del lujo es el desconocimiento", asegura Pablo Pries, representante local de Calvisius, marca europea de caviar, y organizador del evento. "El 80% de los salmones del mundo son de cultivo. Por eso, la realidad es que todos reciben antibióticos", señala el también responsable de El Club del Salmón, que creó tras 20 años radicado en Chile, uno de los mayores exportadores de salmón del Atlántico (salar) y del Pacífico (coho) a nivel global.

"La pesca del esturión está prohibida desde 2002. El precio de una latita es el mejor parámetro para saber si es falso o verdadero: son $300 versus u$s 180 la presentación de 50 gramos. En ningún supermercado vas a encontrar caviar auténtico", asegura.