Llega Charles Bradley en septiembre

El notable cantante estadounidense de soul y funk Charles Bradley concretará finalmente su esperada presentación en la Argentina con un concierto que ofrecerá el 13 de septiembre en Niceto Club, ubicado en Niceto Vega 5510 de la Capital Federal, junto a su banda His Extraordinaries.

Tras pasar cuarenta años como imitador del legendario James Brown, al que Bradley vio en su mítica actuación de 1962 en el Apollo de Harlem, el artista debutó con su propia música en 2011 con "No time for dreaming" un álbum que se coló entre lo mejor del año para los medio especializados, y ya va por el tercero "Changes".