Las novelas turcas ya son más vistas que las series de EE.UU.

En pocos días, Telefe estrenará en su prime time la producción más costosa de la historia de la televisión turca, "El Sultán", una serie que ha recorrido el mundo, siendo vista por más de 200 millones de personas alrededor de 60 países. Considerada la producción más cara de Turquía, cada capítulo tuvo un costo aproximado de u$s 500 mil, y sólo su presupuesto de pre-producción ascendió a los u$s 4.7 millones. Con el papel protagónico de Halit Ergenç (Onur de "Las mil y una noches"), la historia cuenta la vida del Sultán Solimán el Magnífico, haciendo foco en su relación con su esposa Hürrem, una esclava que se convirtió en sultana.



El éxito de las series turcas no sólo ocurre en Argentina. Según un estudio de Eurodata TV Worldwide, ya hay más series turcas (y rusas) en el Top 10 de audiencia alrededor del mundo que de los EE.UU.



Esta consultora monitoreó los resultados de audiencia de 79 mercados en todo el mundo, ratificando que la producción local es casi imbatible cuando se trata de conseguir grandes ratings con el 66% de los títulos que aparecen en al tope de audiencias de los países evaluados.



Los contenidos internacionales, en tanto, se quedan con el restante 33%. La sorpresa llegó cuando se analizó la procedencia de estos contenidos, con Turquía dominando dicho apartado. Rusia se ubicó segunda y EE.UU., antiguo dominador de este ranking, aparece en el tercer lugar, con solo el 6%. "The Big Bang Theory" y "NCIS" son dos de los programas que ingresan en este podio. Hace cinco años muchas más producciones de ese país lograban meterse en las listas, como "Dr House", "The Mentalist" y "The Blacklist", señaló Sahar Baghery, Directora de Eurodata, según releva TodoTVNews.



El año pasado, The Hollywood Reporter definió a la televisión turca como la nueva gran atracción del planeta en materia de programas originales y ciclos exportables, desplazando a Israel, país que desde el Oriente Próximo se afianzaba como un modelo y un ejemplo a seguir. Desde su competitivo mercado interno, hace menos de una década Turquía salió al mundo y empezó a hacerse fuerte con sus propuestas televisivas, primero en el lado árabe, luego en los países balcánicos y de Europa del Este.



Hace diez años, las exportaciones de programas de TV le reportaron a Turquía ingresos de apenas u$s 100.000. En 2016, esa cifra superó los u$s 250 millones. Estas propuestas arribaron a Latinoamérica. Primero a Chile y Perú, y luego se instalaron en Argentina y Brasil. Actualmente Telefé está transmitiendo "Mi último deseo" y "El secreto de Feriha" y El Trece tiene "Medcezir"