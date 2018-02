"Las chicas superpoderosas" cumplen 20 años con u$s 2500 millones en ventas

"Las chicas superpoderosas" cumplen 20 años. Como verdaderas precursoras del poder femenino, Burbuja, Bellota y Bombón han sido una inspiración para generaciones de niñas y adolescentes desde su lanzamiento en noviembre de 1998. Estas tres hermanas heroínas, más que protagonistas de un show, desde el inicio se convirtieron en un fenómeno global con su propio mensaje de empoderamiento que ahora alcanza a una nueva generación, tras su relanzamiento en 2015.

Con más de u$s 2500 millones en ventas desde su debut original, Las chicas superpoderosas es una de las propiedades de Cartoon Network más perdurables y taquilleras de todos los tiempos.

En el transcurso de estos 20 años, Cartoon Network ha trabajado en productos vinculados con los personajes con más de 150 licencias globales en juguetes, indumentaria, publicaciones y entretenimiento temático, entre otras categorías. Algunos socios destacados incluyen a Moschino y su diseñador Jeremy Scott en una colaboración mundial de moda que se lanzó en 2016, Hot Topic, C&A Tiendas Departamentales, Miniso, El Corte Inglés, Reserved, TVOE, Fyodor Golan, Saucette, Bizuu, Peripera, Modifier, Spin Master, Ferrero, Cold Stone Creamery, IMG Worlds, Cartoon Network Amazone, Live Nation, y Hachette, entre muchos más.

En relación a la celebración, Cartoon Network emitirá nuevos episodios, lanzará productos y ofrecerá "sorpresas durante todo el año". Además Bliss, la cuarta chica superpoderosa, también se unirá al festejo y regresa en 2018.

"Las chicas superpoderosas" es

actualmente producido por Cartoon Network Studios, con Nick Jennings como productor ejecutivo y Bob Boyle como coproductor ejecutivo. El show de "Las chicas superpoderosas" ("The Powerpuff Girls"), creado por Craig McCracken, se estrenó en 1998 y obtuvo dos premios Emmy junto con cinco nominaciones e innumerables honores y reconocimientos.

McCracken concibió la serie en 1992 como un cortometraje animado titulado "Whoopass Stew!" mientras cursaba su segundo año en el Instituto de las artes de California. Seguido del renombre a "The Powerpuff Girls", Cartoon Network produjo los primeros pilotos de la franquicia y los mostró durante el programa "What a Cartoon!" entre 1995 y 1996. La serie hizo su debut oficial el 18 de noviembre de 1998, y completó su emisión original el 25 de marzo de 2005. Un total de 78 capítulos fueron producidos (sin contar los dos episodios piloto), además de un especial navideño y un película (estrenada en 2002). Adicionalmente, un especial de décimo aniversario fue producido en 2008 y otro especial en CGI (imagen generada por computadora) en 2014. Para 2016 la serie fue reiniciada con el mismo nombre pero con un equipo de producción distinto que no incluía a McKracken.