Lanzan campaña para ponerle el nombre de Gustavo Cerati al CCK

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) ha sido objeto de debate dado que muchas voces se han mostrado en desacuerdo con que tamaño proyecto se haya bautizado en honor al ex presidente fallecido Néstor Kirchner.



En este sentido, el día de ayer comenzó a circular con mucha fuerza a través de las redes sociales una petición de firmas para justamente cambiarle la denominación actual y ponerle Gustavo Cerati al ex Palacio de Correos.



La campaña se está llevando a cabo vía Change.org, un conocido sitio internacional que se utiliza para sumar voluntades online en diferentes tipos de propuestas, en general vinculadas con temas como el medio ambiente, los derechos humanos o la educación, aunque se puede proponer juntar firmas para cualquier cosa, ya que cualquier persona puede comenzar una "petición".



El texto con que se fundamenta el cambio es el siguiente: "Los fanáticos de Soda Stereo & Gustavo Cerati creemos que el actual Centro Cultural Néstor Kirchner debería pasar a llamarse: Centro Cultural Gustavo Adrián Cerati, ya que si bien la política es cultura no es lo suficiente como para representar un Centro Cultural, en cambio la música es mucho más cultural que eso, dado a que en la política hay mucha corrupción, muertes, robos, etc.



No tenemos nada en contra de los Kirchneristas (sic) pero es mas que nada por una cuestión general y de cultura. Esta petición será entregada a El Estado; Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Casa Rosada", concluye. Al cierre de esta nota, ya se habían juntado 7500 adhesiones.



A mediados del año pasado Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos, había afirmado durante un almuerzo con Mirtha Legrand, que el Gobierno, al menos en ese momento, pensaba cambiarle la denominación. "Estamos buscando un nombre que nos contenga a todos los argentinos", dijo el funcionario. Lombardi adelantó en ese entonces una posible denominación para el complejo. "A mí me gusta Centro Independencia, le sacaría la palabra Cultural, sería un centro de contenidos públicos", señaló. Pero aclaró que el lugar podría rebautizarse con algún otro nombre, quizás de un prócer...