La nueva versión de "Call of Duty" superó los u$s 500 millones en un fin de semana

La última versión del exitoso videogame "Call of Duty WWII" se puso a la venta el pasado 3 de noviembre y según informaron desde la productora Activision en un comunicado de prensa, recaudó mas de u$s 500 millones en su primer fin de semana, una cifra espectacular que supone el doble de unidades vendidas que la anterior entrega de la franquicia ("Call of Duty Infinite Warfare"). Además, registró el mayor número de usuarios conectados en la actual generación y superó también el récord de ventas digitales en su versión para PS4. La mencionada suma de recaudación incluye tanto las ventas en tiendas físicas como las ventas digitales del nuevo "Call of Duty" de Sledgehammer Games ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Según explican desde la desarrolladora la cifra conseguida en sus primeros tres días en el mercado están por encima de los datos de estrenos en taquilla tan destacados como "Thor: Ragnarok" y "Wonder Woman" de forma conjunta.

En palabras de Activision: "Hemos retado a nuestros seguidores a volver a reunir a sus equipos, y han respondido a la llamada con el mayor número de jugadores que hemos visto en la actual generación de consolas y PC. ‘Call of Duty: WWII’ devuelve a la franquicia a sus raíces y los resultados han sido increíbles, logrando el doble de ventas durante su primer fin de semana con respecto al año pasado, y registrando el récord de descargas del juego completo en su primer día de disponibilidad para PlayStation 4".

"Call of Duty" se ha convertido en una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos durante los últimos 15 años. En Argentina se puede comprar a través del sitio de PlayStation, la edición Estandard Digital cuesta u$s 72, mientras que la Digital Deluxe asciende hasta los u$s 119.

La historia

La campaña de "CoD WWII" tiene un formato similar al de las grandes producciones cinematográficas bélicas, centradas en el heroísmo y compañerismo, así como un crudo retrato de la guerra desde el punto de vista de los combatientes.

El protagonista de la historia es un joven recientemente reclutado y destinado a Primera División de Infantería de Estados Unidos, quien formará parte del desembarco de Normandía. Luego, en el norte de Francia, el soldado y sus compañeros deberán recorrer Europa con destino a Alemania, pasando por locaciones históricas como las Ardenas o el bosque de Hürtgen. El modo de "un jugador" desarrollará la historia, mientras que el combate "multijugador" recibe el nombre de "Modo Guerra" y permite a los participantes enfrentarse online entre sí, ya sea como soldados del Eje o de los Aliados.

El juego también cuenta con "Cuarteles", espacios destinados a la interacción social de los jugadores y escenario en el que también podrán desafiarse.

Por último, "Call of Duty: WWII" incluye el "Modo Zombies", que toma el testigo de los juegos ‘spin-off’ de la franquicia dedicados a combatir a estos monstruos. Este formato es cooperativo y cuenta también con una historia de corte más "místico", aunque manteniendo a la Segunda Guerra Mundial como escenario de fondo.