La nueva apuesta de Facebook y Twitter es la transmisión de TV en vivo

Cada vez son más las aplicaciones dedicadas al streaming de contenido en directo, como YouTube, Twitch o Periscope. Y también las principales redes sociales están intentando hacerse cada vez más amplias, heterogéneas y capaces de servir para varias cosas y no solo la que estaban inicialmente planeadas.

Así, en este sentido y en busca de aumentar su presencia en el competitivo mundo de los contenidos online, se conoció hace pocos días que tanto Facebook como Twitter están planeando sumar a sus plataformas transmisiones en vivo con programación televisiva.

Eso es al menos lo que asegura el diario estadounidense The New York Post, que cita a numerosos ejecutivos que han venido manteniendo reuniones con directivos de ambas redes sociales.

De acuerdo al Post, Facebook y Twitter buscan concretar alianzas con broadcasters o cadenas tradicionales para incorporar las transmisiones en vivo a sus plataformas, un proyecto visto con escepticismo por algunos y con "emoción" por otros.

Según el mismo matutino, además, Facebook ya estaría en negociaciones con la liga de fútbol americano profesional (NFL) para poder transmitir el famoso juego de "jueves por la noche".

La red social de Mark Zuckerberg se estaría planteando incluso la posibilidad de lanzar un "skinny bundle" de señales, que llegarían a los más de 1000 millones de usuarios que tiene hoy por hoy la compañía. "Skinny bundle" es un servicio que básicamente da a los clientes la capacidad de elegir paquetes muy específicos de canales de cable que pueden renovar en 30 días.

De momento, según releva TodoTVNews, nadie ha sabido explicar bien cómo funcionarían ni estas plataformas ni estas transmisiones en vivo, pero sí han confirmado que desde ambas redes sociales han venido destacando que la gran ventaja de asociarse con ellos es la llegada que tendrían con las audiencias más jóvenes.

"Repentinamente tanto Facebook como Twitter están intentando sumarse a nuestro negocio", señaló un ejecutivo de programación citado por el Post. "Ambos están destacando las ventajas de alinearnos con ellos", agregó.

"Nos dicen que nos pueden traer audiencias jóvenes con un simple click", agregó otra fuente consultada.

Por el contrario, muchos ven en la idea un mal negocio, similar al que hicieron muchos programadores con Netflix tiempo atrás y del que ahora se arrepienten por haber hecho crecer a un competidor directo.

Para las agencias de publicidad entrevistadas por el Post, en tanto, un servicio televisivo de Facebook sería como "el santo grial" para programadores y anunciantes.