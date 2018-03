La industria del videojuego ya lidera el mercado global del entretenimiento

En el año 2015, la industria de los videojuegos generó a nivel global más de u$s 90.000 millones, y para 2018 se estima que podría superar los u$s 113.300 millones, según datos de la firma especializada Newzoo.

Unas cifras que convierten, de hecho, al mercado de los videojuegos en la industria del entretenimiento más rentable de todo el mundo, por encima de tradicionales categorías como el cine, la música, la televisión y la lectura.

En números, por ejemplo, el juego "Grand Theft Auto V" (que tuvo un costo de producción de u$s 300 millones) en su primer día de comercialización al público generó ingresos por más de u$s 815 millones, mientras que películas como las de la saga de "Harry Potter" alcanzaron un promedio de u$s 200 millones en sus primeros días de estreno.

Una de las principales características que impulsan esta industria es que combina a ingenieros, programadores, guionistas, diseñadores, músicos, actores y "probadores", entre otras profesiones, todo un ecosistema de personas que trabajan para un solo producto, y que en ciertos casos pueden llegar a costar su desarrollo hasta u$s 500 millones ("Destiny").

Además, para aumentar su popularidad, las empresas más importantes han comenzado a contratar a actores para protagonizar sus videojuegos, como "Call of Duty Advanced Warfare", que sumó a Kevin Spacey.

Por otra parte, el interés y el crecimiento que han tenido los eSports (electronics sports o juegos en que los usuarios compiten como si se tratara de un deporte) son clave en la progresión de este negocio.

Newzoo y Repucom estiman un alza de los ingresos desde los u$s $194 millones en 2014 a u$s 564 millones en 2017, alimentada por un público que crecerá de 89 a 145 millones personas en el mismo periodo. La cifra subiría a 400 millones de personas en 2020, según un tercer estudio de Juniper Research. En tanto, la consultora Deloitte evalúa en u$s 500 millones los ingresos mundiales del eSport en 2016.

Situación argentina

A pesar de la piratería, el mercado de videojuegos crece sin pausa en la Argentina. En los últimos cuatro años, las ventas treparon un 88%, al pasar de u$s 66 millones a u$s 124 millones. Y se prevé que para 2019 alcanzará los u$s 201 millones, lo que implica un alza de 62% en el período. Según el informe Perspectivas del sector de Entretenimiento y Medios 2015-2019, elaborado por la consultora PwC, en la Argentina la venta de videojuegos crecerá a dos dígitos en forma anual en los próximos cuatro años. Además, es el segundo mercado de la región por crecimiento esperado en ese período, sólo por detrás de Brasil (algo que está por verse).