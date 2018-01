La gira reencuentro de los Guns N’ Roses es una de las más rentables de la historia

El reencuentro de Guns N ’Roses luego de dos décadas de haberse separado se ha convertido en la cuarta gira más rentable de la historia, recaudando u$s 475 millones, según informó el medio especializado Billboard.

La revista de la industria de la música publicó que la banda estadounidense superó de esta forma a la maratónica gira "The Wall Live" que el ex miembro de Pink Floyd Roger Waters llevó adelante entre los años 2010 y 2013, y que se presentó también en nuestro país en el estadio de River Plate.

Por su parte, los irlandeses de U2 tienen el récord con u$s 784 millones gracias al tour "360", que giró por el mundo 2009 y 2011.

En segundo lugar se ubican Los Rolling Stones con los u$s 558 millones que les dejó "A Bigger Bang" entre 2005 y 2007); y en el tercero aparece Coldplay con "A Full Full of Dreams", recientemente terminada, que recaudó u$s 523 millones (2016-2017).

Guns N ’Roses, cuyo rock impetuoso tomó por asalto al mundo musical a fines de la década de 1980, había tenido notoriedad por sus fricciones internas, que llevaron a que el vocalista Axl Rose y el guitarrista Slash pusieran fin a su sociedad en 1993 después de un show en Buenos Aires.

Tras años de lucrativas ofertas, la pareja finalmente acordó reunirse para el festival Coachella 2016, en California.

El reencuentro se convirtió en una gira mundial llamada "Not in this lifetime" que se ha prolongado una y otra vez y de la que, de acuerdo con Billboard, han sido espectadores 4,3 millones de fanáticos. No obstante, el grupo ya tiene programa una nueva etapa de la gira que tendrá lugar en el próximo verano europeo con al menos 18 conciertos por delnate, lo que podría haerlos trepar rápidamente en este ranking.

No obstante, la gira no incluye a Izzy Stradlin, guitarrista y compositor clave de la banda, quien dijo que se negó porque creía que el dinero se dividiría injustamente.

"Not in This Lifetime Tour" empezó oficialmente el 8 de abril de 2016 en Las Vegas, pero un concierto sorpresa tuvo lugar el 1 de abril en el Bar Troubadour de Los Angeles. Axl Rose se fracturó el pie durante ese primer concierto lo cual le obligó a cantar sentado en un sillón durante dos meses.

Los observadores de la industria esperan que las giras de bandas de renombre se vuelvan cada vez más lucrativas en un futuro cercano, con el rápido crecimiento de la cantidad de festivales y la consolidación de promotores que racionalizan los costos.