La gira de U2 ya es la más exitosa del año con 2,4 millones de tickets vendidos

A siete días de finalizado el primer tramo norteamericano de "The Joshua Tree Tour", en el FirstEnergy Stadium de Cleveland frente a más de un millón de espectadores, la última gira de U2 que arrancó en mayo y que los traerá a nuestro país en octubre, ya se posiciona como la más exitosa del año con más de 2,4 millones de entradas vendidas y estadios agotados.



En Argentina, donde van a tocar en el estadio Único de La Plata, la primera fecha del 10 de octubre se vendió en su totalidad en pocas horas marcando un récord, mientras que para la segunda del día siguiente sólo quedan tickets para el "campo" sin numerar a $ 2000 cada una.



El resto se comercializaron con precios que alcanzaron hasta los $ 6000 de la Red Zone, una extensión en forma de árbol de Joshua que se desprende del escenario.



El show producido por Live Nation Global Touring, que se inauguró en la ciudad canadiense de Vancouver y debutó en Estados Unidos en el CenturyLink Field ubicado en Seattle, consiguió además las críticas más entusiastas del periodismo en la historia del grupo irlandés.



La revista Rolling Stone se refirió al evento como "un acto en vivo sin comparación". Mientras que USA Today indicó que "Treinta años no pueden apagar la música abrasadora, las letras de esperanza o la cautivadora banda detrás de ellos". También tuvo palabras muy elogiosas The New York Times".



El Joshua Tree Tour 2017, lanzado como celebración a los 30 años del álbum del mismo nombre que contiene clásicos del grupo como "With Or Without You" o "Where The Streets Have No Name" ya llegó a Europa, donde comenzó el fin de semana con dos noches en Londres, y seguirá con presentaciones en Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas, para más tarde reanudar su paso por Estados Unidos en las localidades de Búfalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, Nueva Orleans, San Luis, Phoenix y San Diego. Finalmente, el tour se dirigirá a Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo.



Para las presentaciones de Sudamérica se confirmó la presencia de Noel Gallaghers High Flying Birds como acto de apertura.



En tanto, el mes pasado, Interscope Records lanzó una edición aniversario de The Joshua Tree. Junto con el álbum de 11 canciones, la súper edición de lujo para coleccionistas incluye una grabación en vivo del concierto de The Joshua Tree Tour 1987 en el Madison Square Garden; rarezas y lados B de las sesiones originales de la grabación del álbum como así también remixes del 2017 de Daniel Lanois, St. Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood; además, un libro de tapa dura de 84 páginas con fotografías personales nunca vistas, tomadas por The Edge, durante la sesión original de fotos de Mojave Desert en 1986. The Joshua Tree fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois.