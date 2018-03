La consagración de Di Caprio en los Oscar hace historia en redes sociales

Finalmente, Leonardo DiCaprio consiguió el domingo el ansiado Oscar al Mejor Actor por su actuación en "El Renacido". Pero no sólo el galardonado se puso contento. Su consagración generó en la red social Twitter un récord histórico de 440 mil tweets por minuto, convirtiéndose así en el pico más alto para una transmisión de los premios de la Academia, superando la marca anterior de 255 mil tweets por minuto, cuando Ellen Degeneres fue anfitriona del evento y publicó una selfie junto a varias estrellas que asistían al evento, entre las que se destacaban Bradley Cooper, Meryl Streep y Jennifer Lawrence. Pero en esa ocasión, se trató de una acción de marketing perfectamente orquestada por una marca de celulares que auspiciaba la gala. En este caso no hubo preparativos, fue todo espontáneo, de la misma forma que en los días previos los admiradores del también protagonista de "Titanic" reclamaban se le otorgara la estatuilla.

Vale la pena mencionar que no sólo se festejo el Oscar a DiCaprio en Twitter. En varias ciudades alrededor del mundo muchos fanáticos se congregaron en diferentes lugares para expresar su alegría, como si hubieran ganado un Mundial.Los momentos más comentados en Twitter de los Oscar, además de la consagración de DiCaprio, fueron el triunfo de "Spotlight" como Mejor Película; y cuando "Mad Max: Furia en la Carretera" consigue su sexto galardón de la noche.

En el caso de Argentina se registraron un total de 1.176.612 tweets sobre los Oscar.

Esta era la sexta nominación de DiCaprio y la quinta como actor (la otra le llegó como productor de "El lobo de Wall Street") tras "¿Quien ama a Gilbert Grape?", "El aviador", "Diamantes de sangre"; y y "El lobo de Wall Street".

Por otra parte "Spotlight", además de quedarse con el principal galardón, también ganó como Mejor Guión Original; mientras que el mexicano Alejandro González Iñárritu fue el Mejor Director por segundo año consecutivo por "El Renacido".

El tema de la falta de diversidad racial entre los nominados y en la industria fue objeto de bromas recurrentes y críticas por parte del anfitrión Chris Rock. Brie Larson se llevó el Oscar como Mejor Actriz por su papel en "La habitación"; el británico Mark Rylance superó al favorito Sylvester Stallone, y se quedó con el Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película "Puente de espías"‘; la sueca Alicia Vikander recibió el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por "The Danish Girl"; e "Intensamente" se llevó el premio a la mejor animación.