La Copa Libertadores pone en pie de guerra al cable contra Facebook

Hoy debuta Huracán en la Copa Libertadores frente al brasileño Cruzeiro, nada menos. Pero los hinchas no van a poder verlo por televisión. Es que con este partido comienza la serie de transmisiones exclusivas que Facebook le compró a la Conmebol hasta el año 2022. De hecho todos los encuentros del torneo que se jueguen los jueves sólo se podrán ver en vivo a través de Facebook Watch, y no por Fox Sports.

Esto, por un lado, implica un cambio cultural importante para muchos argentinos, quienes no podrán disfrutar de una de sus grandes pasiones de manera tradicional, sino que necesariamente deberán verlo en un celular, en una PC, un smart TV con conexión a internet o un dispositivo Chromecast, que cuesta $ 2000 (con likes, emojis y comentarios incluidos).

Así, la decisión dejará afuera a personas no habituadas al uso de redes sociales, que no tienen Facebook y que no cuentan con una conexión de banda ancha.

Pero además existe una gran preocupación en lo que es la industria del cable, donde estos contenidos están incluidos en el paquete básico de sus servicios, siendo uno de sus principales "drivers" o atractivos para los clientes y nuevos clientes.

Según fuentes del sector consultadas por este diario, representa "un precedente negativo que una empresa global del tamaño de Facebook se apropie de los derechos de los eventos deportivos en exclusiva". De esa forma "no sólo captura audiencia, sino que sustrae también importantes recursos económicos de publicidad". Y "se ponen en riesgo cientos de empresas de medios PYMEs y junto con ellas, miles de empleos".

De acuerdo a los datos obtenidos por El Cronista, los cableoperadores, muy impactados por esta medida, han intentado en reiteradas oportunidades tender "un puente" con Facebook que permita que los usuarios de televisión puedan también acceder al contenido, pero se han encontrado con "una postura cerrada e intransigente por parte de la compañía".

Los cableoperadores también manifiestan preocupación y alertan respecto de este tipo de restricciones con el correr de la Copa, ya que el acuerdo incluye partidos/series definitorias en las llaves de cuartos de final. Pudiendo llegar a quedar restringido sólo al usuario de Facebook cruces decisivos de equipos argentinos, incluyendo los populares River y Boca.

Por otra parte, también señalan los "antecedentes negativos" que tiene Facebook respecto del avance sobre los medios de comunicación, "la manipulación de contenidos editoriales ajenos" y "el daño a las estrategias de negocio, que ha afectado la supervivencia de numerosos diarios y medios de comunicación tradicionales".

Es importante tener en cuenta que los partidos de la Copa Libertadores suelen tener un promedio alto de rating por TV (15 puntos) y las primeras experiencias sólo con Facebook (en Colombia) están alcanzando apenas 200 mil usuarios.