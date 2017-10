Keith Richards vende su penthouse de la Quinta Avenida en u$s 12 millones

La leyenda del rock Keith Richards puso a la venta su lujoso penthouse de Greenwich Village por cerca de u$s 12 millones tan solo tres años después de haberlo comprado junto a su esposa, la modelo Patti Hansen, por u$s 10 millones.

Ubicado en la glamorosa Quinta Avenida de Nueva York, está disponible por exactos u$s 11,9 millones, y la cifra representa una rebaja de los u$s 12,2 millones por los cuales intentó venderlo el año pasado.

La vivienda de dos pisos tiene cuatro habitaciones, así como un baño completo en cada uno de ellos. Además, cuenta con tres terrazas con vistas al resto de la ciudad así como al Parque Washington. El edificio también ofrece acceso a una casa de huéspedes, cancha de tenis, una pileta y un invernadero.

El nivel principal se compone de un salón, comedor y espacio de entretenimiento, así como una cocina moderna con un mostrador de desayuno, un rincón para comer y una despensa. La suite principal también se encuentra en el nivel inferior y está equipada con dos armarios vestidores, "equipados para exhibir prendas de moda". Una escalera de baranda de bronce forrada en cuero conduce arriba, donde se encuentran las dos suites de dos dormitorios adicionales, así como otro espacio de entretenimiento.

Entre los famosos que viven en el mismo inmueble se encuentran las actrices Blythe Danner (madre de Gwyneth Paltrow) y Jessica Lange.

En este nuevo intento por vender la vivienda hay un cambio de inmobiliaria, con el famoso Douglas Elliman dejando el negocio en manos de Cheryl Eisen.

"El objetivo en este caso para hacer atractiva la propuesta fue capitalizar el valor de la marca de Keith Richards, así que añadimos una vibración de rock and roll sin cruzar la línea y distanciarnos del público en general", explicó Eisen al diario The Observer, señalando que Richards es "una superestrella tan reconocida mundialmente que tuvimos que trabajar ese ángulo". El departamento se había ya "escenificado" antes de que Eisen interviniera, pero esa "puesta en escena no era coherente con lo que uno esperaría de la casa de Keith Richards. Podría haber pertenecido a cualquiera", reveló la experta. "Nuestro diseño infundió en el espacio colores llamativos, arte pop y acentos extravagantes. Por ejemplo, usamos un sofá morado de mediados de siglo en el estudio, una silla de mano atrevida en el salón, e incluso una guitarra Fender Telecaster de pie en un rincón". La casa ya había sido renovada en 2011, antes de que el Stone comprara el lugar. Richards reside en Weston, Connecticut. Además, todavía posee la primitiva casa en Redlands, Sussex. También una fabulosa casa en la isla Parrot Cay, donde coincide con Paul Mc Cartney.