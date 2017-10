"It" destronó a "El conjuro 2" como el film de terror más visto de la historia en la Argentina

Todo hacía suponer desde su estreno que "It (Eso)" se convertiría en un fenómeno de masas y así fue. El sábado se convirtió en el filme de terror más visto en la historia del país.

Al cierre de este fin de semana, la película dirigida por el realizador argentino Andy Muschietti llevaba un acumulado de 1.804.490 espectadores, lo que en términos de dinero significan un poco más de u$s 10 millones según cifras del sitio Box Office Mojo. De esta manera, logra superar el total de "El conjuro 2", que ostentaba el récord anterior con 1.782.171 personas, de acuerdo al informe realizado por la consultora especializada Ultracine.

En este sentido, "It" ya había logrado varios récords en el país. Fue el mejor arranque para el género, al vender más de 155.000 tickets en su primer día en cartel. Ese fin de semana sumó 652.921 espectadores en total. Y lo más sorprendente es que logró uno de los mejores arranques de la historia del cine moderno en general, en un mes considerado "frío" para la taquilla como lo es septiembre.

De acuerdo al analista Mariano Oliveros de Ultracine, es muy poco probable que logre alcanzar la barrera de los 2 millones de tickets. Aunque de todas maneras tendría resto para seguir sumando en su recorrido comercial. Sin embargo, este fin de semana también fue derrotada por la recién estrenada "Geo-Tormenta", que llevó a los cines casi 130 mil personas contra los casi 50 mil que aportó "It", aunque quedó en un muy honorable segundo lugar.

Si bien el género de terror es muy popular en nuestro país, hasta el momento sólo cuatro películas habían logrado superar el millón de espectadores.

Detrás de "It" quedaron entonces "El conjuro 2" (2016), y en el tercer puesto "Annabelle 2" (agosto de 2017).

La primera entrega de "El conjuro", de 2013, fue la primera película del género en cruzar la marca millonaria en la historia.

A nivel mundial, "It" basada en un relato del escritor Stephen King, lleva recaudados casi u$s 652 millones, repartidos casi en partes iguales entre Estados Unidos y el resto de los mercados. Vale la pena destacar que su costo de producción fue de "apenas" u$s 35 millones, y su secuela se espera para 2019