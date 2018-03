"House of Cards" utilizó breve presidencia de Pinedo para promocionar temporada

La cuenta oficial de Twitter de la serie "House of Cards" que se emite por Netflix, utilizó la fugaz y célebre "presidencia" de Federico Pinedo para promocionar el lanzamiento de su cuarta temporada, que dará comienzo el 4 de marzo próximo.



"Tu presidencia fue la más perfecta en la historia de la democracia. Espero tener tu apoyo el #4M", publicaron en un tuit que llegó acompañado con un gif del protagonista, Frank Underwood, personaje interpreta por el actor Kevin Spacey.



El actual senador por la Ciudad de Buenos Aires respondió a este mensaje con un "gracias Frank. Tenemos diferencias de metodología política. Trabajaremos juntos x la paz y la prosperidad de nuestros pueblos".

Pinedo, actual presidente provisional del Senado, ocupó virtualmente el sillón de Rivadavia entre la medianoche y el mediodía del 10 de diciembre pasado, en el medio de la crisis que se produjo entre la ex presidenta Cristina Fernández y el actual mandatario Mauricio Macri, por el malogrado traspaso de mando. El culebrón, que puso en debate si la entrega de los atributos debía hacerse en el Congreso, como quería Fernández de Kirchner, o en la Casa Rosada, como quería el flamante triunfador de las elecciones, fue resuelto finalmente por la Justicia, que dio por terminado el mandato de la ex jefa de Estado en la medianoche del 9, y que Cristina popularizó con la frase "a las 12 me convierto en calabaza". Pinedo, entonces, ocupó ese espacio y las redes sociales se hicieron un festín con muy divertidas bromas sobre su "breve" mandato, que fueron tomados con humor por el dirigente del PRO.

De hecho, un usuario aprovechó la situación para crear la cuenta @PresidentPinedo (convertida ahora en Ex Presidente Pinedo), la cual logró gran repercusión parodiando al efímero Presidente, y consiguió más de 30 mil seguidores en pocas horas. "Tras cumplir con el traspaso del mando, agradezco mucho la cantidad de gastes que me hicieron reír mucho" escribió el político también en Twitter.



"House of Cards" es una serie estadounidense ambientada en el mundo de la política norteamericana, adaptada de la miniserie británica del mismo nombre basada en una novela de Michael Dobbs y transmitida por la BBC en 1990. Cuenta con las actuaciones protagónicas de Kevin Spacey y Robin Wright. La primera temporada fue estrenada el 1 de febrero de 2013 en el servicio de streaming Netflix, y ya va rumbo a la cuarta (ver recuadro).

Netflix logró sus primeras nominaciones en los Premios Emmy de 2013, siendo "House of Cards" nominada en nueve categorías, incluyendo Mejor serie dramática, Mejor actor en serie dramática (Kevin Spacey), Mejor actriz en serie dramática (Robin Wright) y Mejor dirección (David Fincher), rubro en el que se terminó quedando con el galardón