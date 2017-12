History anunció los ganadores del concurso 1Idea

Durante una ceremonia de premiación realizada en ciudad de México, History anunció los tres proyectos ganadores de "Una idea para cambiar la historia 2017", otorgándole el primer lugar y un premio de u$s 60.000 a Max Hidalgo de Perú, con su trabajo de Yawa: turbina eólica generadora de agua potable. El segundo y tercer lugar fueron para Fidel Mena Nogales de Ecuador (u$s 40.000) y Eduardo Lozano de México (u$s 20.000), respectivamente. Además hubo dos premios especiales de u$s 10.000. La realización de esta cuarta versión del concurso, donde compitieron más de 6000 ideas, demostró que la iniciativa del canal se ha consolidado como una oportunidad de desarrollo para los emprendedores e innovadores de la región.