Guerra del streaming: Amazon destinará u$s 4500 millones

En julio del año pasado, Brian Olsavsky, director financiero de Amazon, anunció que el gigante del e-commerce duplicaría la inversión volcada en el negocio del video en streaming y que el propósito de la compañía liderada por Jeff Bezos era triplicar el presupuesto asignado a los contenidos audiovisuales de producción propia.

Pues bien, parece que Amazon va a cumplir porque ya empezó a mostrar billetes para intentar ponerse a altura de su mayor rival en el negocio: Netflix.

Según los analistas de la entidad financiera JP Morgan, la célebre empresa de comercio electrónico destinará en 2017 nada menos que u$s 4500 millones a su floreciente división de video en streaming.

Aunque con este volumen de inversión Amazon todavía sigue estando por detrás de lo que gasta Netflix, que invierte actualmente u$s 6000 millones en contenidos de producción propia, la compañía de Bezos ha conseguido por lo menos adelantarse al gigante HBO. En 2016 el canal estadounidense de televisión por cable invirtió alrededor de u$s 2000 millones en contenidos de producción propia.

En diciembre del año pasado Amazon Prime Video, tal el nombre con que se comercializa al público la plataforma, se expandió a más de 200 países (incluyendo la Argentina), donde ofrece no sólo programas de producción propia como "Transparent", "El Gran Tour", "The Man in the High Castle" o "Crisis in Six Scenes" de Woody Allen, sino también partidos en vivo de la NFL (fútbol americano), cuyos derechos de transmisión consiguió recientemente, según público The Wall Street Journal, en un acuerdo valorado en u$s 50 millones.

Entre sus próximos lanzamientos además se destacan dos series antológicas: "Electric Dreams", basada en relatos del escritor Philip K. Dick; y "The Romanoffs", el nuevo proyecto televisivo de Matthew Weiner desde que finalizó "Mad Men".

Capitalización

Si bien la apuesta de Amazon por la distribución de material es reciente, los inversionistas la apoyan, ya que se trata de una empresa con un portfolio mucho más diversificado, que hoy genera que sea vista como una de las con mayor potencial de crecimiento y menor riesgo.

De hecho, y de acuerdo al sitio chileno especializado Pulso, la compañía de servicios financieros Barclays eligió a la firma fundada por Jeff Bezos como una de las que cuenta con mayor posibilidad para alcanzar el billón de dólares en concepto de capitalización bursátil.

"Es probable que sea una de las primeras empresas de bonos de mercado de un billón de dólares, es sólo una cuestión de cuándo, no si va a ocurrir, en nuestra opinión", señalaron desde Barclays.