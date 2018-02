Gracias al streaming Warner Music supera ingresos trimestrales tras 10 años

Gracias al constante crecimiento del streaming, Warner Music Group anunció que superó los u$s 1000 millones en ingresos trimestrales en general por primera vez en más de una década. El grupo vio cómo sus beneficios totales aumentaron un 14% hasta los u$s 1045 millones, frente a los u$s 917 millones del trimestre anterior.

El incremento del mercado digital lideró el camino con u$s 533 millones en los últimos tres meses de 2017, lo que representa el 51% de los ingresos totales.

En cuanto a los ingresos netos, WMG registró solo u$s 5 millones en el trimestre, en comparación con u$s 24 millones en el trimestre del año anterior, atribuyendo esto a un gasto fiscal no monetario de u$s 27 millones vinculado a la reciente revisión fiscal, que a su vez redujo la activos netos de impuestos diferidos en los Estados Unidos.

"El año 2018 ha tenido un gran comienzo", dijo Steve Cooper, CEO de WMG. "Durante tres años consecutivos hemos aumentado los ingresos en dos dígitos en el primer trimestre, un gran testimonio de la sostenibilidad de nuestro éxito. El streaming está impulsando la industria y seguimos superandonos gracias a la fantástica música nueva y a la fuerza de nuestro funcionamiento como equipo".

Según publica el sitio Industria Musical, el streaming representó el 44.7%, las descargas 8.5%, el físico de 24,7%, servicio artístico y derechos ampliados de 11.6% y licencias y otros 10.5%. En el año anterior, esos porcentajes fueron de 39% de streaming, 11.4% de descargas, 28.5% del físico, 11.3% de servicios de artistas y 9.8% de otros

Mientras tanto, los ingresos editoriales (Warner Chappell) aumentaron un 15,3% a u$s 143 millones, un aumento con respecto a los u$s 124 millones. Más de un tercio de ello provino de los ingresos digitales, que aumentaron un 23% a u$s 53 millones durante el trimestre, en comparación con los u$s 43 millones en el trimestre del año anterior. Según la compañía, los ingresos crecieron en todos los segmentos editoriales: digital, comunicación pública, sincronización y derechos mecánicos.

En cuanto a las entradas totales geográficamente, EEUU generó u$s 433 millones, mientras que los mercados internacionales representaron u$s 614 millones menos u$s 2 millones en ingresos entre segmentos.

Cooper añadió que la expansión de la presencia global de WMG es una prioridad, señalando que la compañía tuvo un crecimiento de 43% en Japón, 28% en Latinoamérica, 21% en China y 15% en el Reino Unido.