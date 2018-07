Gracias al Fortnite, la empresa Epic Games ya vale u$s 8000 millones

La cotización de la compañía podría llegar hasta los u$s 14.000 millones en un futuro no muy lejano.

Fortnite es actualmente el juego más popular (y adictivo) del mundo y sus cifras de ingresos siguen aumentando mes a mes. De acuerdo a una publicación de la start-up especializada en aplicaciones SensorTower, el free-to-play está generando u$s 2 millones al día tan solo en la versión móvil.

El informe indica que el aumento se produjo a partir del inicio de la Temporada 5, la cual está disponible desde el pasado 12 de julio. Es importante mencionar que al referirse a la versión móvil de Fortnite, no solo se incluye su adaptación en iOS, sino también la de Nintendo Switch.

A partir del lanzamiento de la versión mobile en el mes de marzo y hasta los últimos días de la cuarta temporada, Fortnite estaba generando aproximadamente u$s 1,2 millones diariamente, por lo que el incremento ha sido del 12%. Los datos se comparan con el inicio de la Temporada 4, cuando el juego obtenía ingresos aproximados a los u$s 1,7 millones al día. Esto significa que la última temporada ha mejorado los números en un 19%, refiriéndonos únicamente a los primeros días después de liberarse el nuevo contenido, según relevan desde el sitio especializado Hipertextual.

El día récord de recaudación en plataformas móviles fue el 13 de julio, cuando Epic Games ingresó u$s 3 millones por las ventas generadas a nivel global. Anteriormente, el primer día de mayo tenía la cifra económica más alta con u$s 1.9 millones. Todos estos números en total han logrado que la versión móvil de Fortnite acumule u$s 150 millones gracias a las compras que los jugadores han realizado dentro del juego. Una cantidad impresionante para un título gratuito que todavía no se encuentra disponible en Android (se espera que sea lanzado para ese sistema operativo los primeros días de agosto).

En tanto que de acuerdo a información proporcionada por la agencia Bloomberg, actualmente Epic Games está valorada entre los u$s 5000 y los u$s 8000 millones, y podría llegar hasta los u$s 14.000 millones en un futuro no muy lejano.

Es preciso señalar que la compañía tiene otro negocio muy importante con el motor gráfico Unreal Engine, pero con los u$s 2000 millones que ha generado Fortnite en su primer año de vida, sin duda el juego ha sido el principal motivo para poder aumentar esa valoración.

Lógicamente, Tim Sweeney, CEO y fundador de Epic Games, se ha convertido en un multimillonario gracias al éxito de este título. Epic Games se creó en 1991 en el garaje de los padres de Sweeney (nacido en 1970), en Potomac, Maryland, inicialmente bajo el nombre de Potomac Computer Systems.

Desde 2012, Epic Games se encuentra asociado con la compañía china Tencent Holdings, que desembolsó "apenas" u$s 330 millones por el 40% de la compañía. La idea de Tencent, una gigantesca empresa de videojuegos y redes sociales, es lanzar el juego en China, dónde todavía no se conocer, y ha dispuesto en principio dedicarle a ese plan unos u$s 15 millones.