Gracias a "La monja" un millón de personas fueron al cine en una semana

Se conocieron las cifras de ventas de tickets de la última semana en las salas de cine nacionales. Las mismas indican que se vendieron exactamente 995.947 entradas desde el jueves de la semana pasada hasta este miércoles, aunque los analistas dan por descontado que se llegaría al millón de localidades ayer mismo.

Se trata de un increíble aumento del 66% con respecto al período anterior, cuando habían ido a las salas 598.590 personas, de acuerdo a los datos aportados por la consultora especializada Ultracine.

Este gran incremento en las ventas tiene una sola responsable: "La monja".

La última entrega de la saga de "El conjuro" aniquiló a la competencia al convocar a 603.401 personas en 436 pantallas de todo el país. Es la segunda mejor marca de la serie de filmes de terror que arranco en el año 2013. Siendo la más vista de las cinco películas que forman esta historia (dos de "El conjuro", dos de la muñeca "Annabelle") "El conjuro 2" (2016), que cerró su primera semana con 654.000 espectadores.

Las dos películas anteriores y sus spin-offs han demostrado ser muy exitosas en la taquilla de todo el mundo, con ganancias combinadas de más de u$s 1,1 millones, contra un presupuesto combinado de u$s 81,5 millones (sin contar "La monja" recién estrenada), lo que la convierten en la tercera franquicia de horror más taquillera de la historia, y una de las más aclamadas por la crítica, lo que no es poco para este género.

Las ganancias en todo el mundo para estas películas son: "El Conjuro" u$s 319,4 millones; "El Conjuro 2" u$s 320, 373,500, ; "Annabelle" u$s 257 millones; "Annabelle 2" u$s 306 millones; y "La monja" que por ahora lleva ingresados u$s 173,7 millones con apenas u$s 22 millones de presupuesto.

Este éxito ha llevado a los medios a hacer comparaciones con las películas del Universo Cinematográfico de Marvel al denominarlo "The Conjuring Universe", con el crítico de cine y taquilla, Scott Mendelson de la revista Forbes, denominando a la franquicia el "primer éxito de un universo cinematográfico post-Marvel".

En Argentina (y en el mundo), históricamente, la cinta de terror más exitosa es "It". La película dirigida por el realizador argentino Andy Muschietti acumuló en 2017 1.882.946 espectadores y superó el total de "El conjuro 2", que ostentaba el récord anterior con 1.782.171 personas. "Annabelle 2: La creación" que también se estrenó en 2017 vendió 1.195.991 localidades, siempre de acuerdo a los informes de Ultracine.