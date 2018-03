Fleek: la aplicación porno que arrasa en las universidades de EE.UU.

Los campus universitarios estadounidenses siempre han sido un notable campo de pruebas para saber qué tendencias van a triunfar en el futuro. Allí se escuchaba en los años 80 la música que luego triunfó en los 90 (Pixies, REM) y allí también se empezó a utilizar Facebook en 2004 y 2005, antes de que se convirtiera en la red social favorita de todo el planeta. De este "laboratorio" llega ahora la que puede ser la gran revolución en los próximos meses. Fleek es una aplicación similar a Snapchat, pero que no tiene sus limitaciones censoras. Según relevan en Yahoo.com, los estudiantes la están utilizando para enviarse mensajes subidos de tono. Como en Snapchat, los usuarios pueden compartir fotos y videos que se autodestruyen, y también añadirles texto, dibujos y emoticones.

Pero lo que realmente diferencia una aplicación de la otra es el tono de los contenidos. En Fleek los universitarios muestran su día a día, y eso incluye algo de estudio, mucho de fiesta y algo de contenido sexual. Todas estas imágenes y videos pueden ser vistos por cualquiera, y nadie modera lo que aparece en ellos. En Snapchat, solo el contenido enviado de usuario a usuario escapa a la censura, y todo lo que se comparta de forma pública puede ser susceptible de ser moderado.

Otra novedad de Fleek es que el contenido puede agruparse y disfrutarse en universidades. Por ejemplo, si tres alumnos de la Saint Mary’s University publican tres fleeks diferentes, esos tres videos se unirán en uno solo que podrá ser visto por cualquier usuario del mundo. Esta función ha hecho que los centros de estudios superiores de EE.UU. estén compitiendo a ver quién hace los fleeks más hedonistas y desmadrados.

Tras descargar e instalar la app, Fleek analiza la posición del usuario y le asigna un centro universitario, aunque esté a 5000 kilómetros de Estados Unidos. A partir de ese momento, todos los contenidos subidos desde ese teléfono irán a parar a la sección dedicada en exclusiva a esa universidad. Además, cada centro tiene una subsección de fotos X a las que van a parar todas las que muestran algún tipo de contenido erótico.

Como no podía ser de otra manera, ya hay universidades que están prohibiendo la nueva red. La Florida Gulf Coast University ya recomendó a sus alumnos que no la usen para no manchar el nombre de la institución con imágenes de jóvenes borrachos en perpetua fiesta.

De momento, no se sabe se Fleek se globalizará, pero viendo el éxito que está cosechando en Estados Unidos, será cuestión de tiempo que el fenómeno este al alcance de todo el mundo.