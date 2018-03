Falleció George Martin, "el 5º Beatle"

George Martin, conocido como "el quinto Beatle" por su trabajo en dar forma a la banda que se convirtió en una de las fuerzas musicales más influyentes del mundo, murió a los 90 años. Martin fue considerado el más exitoso productor musical de la historia y apareció en el libro Guinness de récords por tener más de 50 números uno en las listas de éxitos durante más de cinco décadas sólo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Ayudó a componer, arreglar y producir muchos de los mayores éxitos de la banda, como "I wanna hold your hand", "A day in the life", "Yesterday", "Eleanor Rigby" y "Love me do". "Me entristece escuchar las noticias sobre la muerte de mi querido George", afirmó Paul McCartney en un comunicado. "Si alguien se mereció el título de quinto Beatle fue George". En tanto, Ringo Starr escribió en Twitter: "Dios bendiga a George Martin, paz y amor a Judy y su familia...Extrañaremos a George".