Facebook, Apple y Amazon tendrán que revelar sus cuentas en paraísos fiscales

Las miles de cuentas que están saliendo a la luz como parte de los conocidos como "Papeles de Panamá" que tributaban en paraísos fiscales y por lo tanto evadían impuestos, ha puesto en alerta a la Comisión Europea.

La Comisión ha puesto en marcha una directiva que obligará a las grandes multinacionales a publicar cuántos impuestos pagan en la Unión Europea, en los paraísos fiscales y en el resto del mundo.

Esta directiva afectará a las grandes compañías tecnológicas como Google, Amazon, Facebook o Apple, conocidas por su ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. En concreto, los impuestos que estas compañías declaran en los países europeos en los que operan son muy inferiores a su negocio real, que se factura desde países como Irlanda o Luxemburgo, donde se benefician de una fiscalidad más favorable.

Pierre Moscovici, comisario europeo declaró que "Google, Amazon, Facebook o Apple tendrán que cumplir con la regla y pagar impuestos como todo el mundo". La directiva ha sido presentada la semana pasada, pero todavía queda un problema pendiente: establecer una lista negra con los paraísos fiscales.

Por otra parte, y en este mismo sentido, en Estados Unidos, un estudio de la ONG Oxfam-USA, reveló que las 50 mayores empresas locales, entre ellas Apple, General Electric y Microsoft, depositaron alrededor de u$s 1,4 billones entre 2008 y 2014 en paraísos fiscales.

Según el informe, Apple figura a la cabeza de las empresas evasoras del fisco, al haber depositado u$s 181.000 millones, seguida por General Electric (u$s 119.000 millones), Microsoft (u$s 108.000 millones) y Pfizer (u$s 74.000 millones).

Varias de estas empresas ya habían sido criticadas por haber recurrido a un mecanismo que permite resguardar indefinidamente una parte de sus beneficios en el extranjero para evitar pagar el impuesto a las sociedades en Estados Unidos, el más elevado de los países industrializados (35%).

El dinero transitó por una red "opaca y secreta" de 160 filiales ubicadas en paraísos fiscales, indica el documento. Durante este período, varias de esas 50 empresas estuvieron sin embargo entre las "principales beneficiadas por el apoyo de los contribuyentes", al haber recibido 11 billones de dólares en fondos públicos en garantías sobre préstamos o ayudas federales directas, indica el informe.

"Las inmensas sumas amasadas (...) en paraísos fiscales deberían ser utilizadas para combatir la pobreza y reconstruir las infraestructuras (:::) y no ser disimuladas en centros offshore", afirmó en un comunicado Raymond Offenheiser, presidente de Oxfam America.