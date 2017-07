Estrella de rock fallecida vuelve a la Argentina en formato de holograma

Ronald James Padavona, mejor conocido como Ronnie James Dio, fue uno de los grandes representantes del heavy metal. Según se indica en su biografía (y a pesar de lo que dice Gene Simmons del grupo Kiss), fue él quien popularizó el uso de la "mano con cuernitos" entre los seguidores del género. Este cantante que fue parte de bandas como Rainbow (junto al guitarrista Richie Blackmore), Black Sabath (reemplazando al mismísimo Ozzy Osbourne) y la propia Dio, falleció en mayo de 2010.

Sin embargo y gracias las nuevas tecnologías, el cantante volverá a girar por el mundo, pero en formato de holograma.

Según releva el sitio RedUsers en base a una noticia de la revista Rolling Stone, el Dio Returns World Tour iniciará el 30 de noviembre de 2017 en Helsinki, Finlandia, pasará por diferentes países de Europa, Estados Unidos, y también hará se hará presente en Sudamérica, incluyendo la Argentina, plaza en la que se presentó en vida al menos en cuatro oportunidades. Por el momento, no hay fechas confirmadas para la llegada del show a la región.

Dio ya había vuelto en forma de holograma en el Festival Wacken 2016 de Alemania, aunque en aquella oportunidad la proyección no había sido muy nítida en relación a lo que se ha visto este año en los Premios Pollstar en la interpretación de la canción "We rock".

"Lloré la primera vez que vi el holograma. Fue bastante aterrador", confesó en diálogo con Rolling Stone Wendy Dio, esposa del metalero fallecido. Además recordó que su esposo "siempre quiso experimentar con nuevas ideas en el escenario" y que él daría su bendición para la realización de este proyecto.

El desarrollo del holograma corre por cuenta de la empresa Eyellusion, desde donde señalan que la elección de Dio responde a la popularidad que tuvieron sus giras por décadas. El holograma de Ronnie James Dio será acompañado por músicos en vivo, quienes fueron parte de la banda. Cantará hits como "Holy Diver", "Rainbow in the Dark, "King of Rock and Roll", "Neon Knights" y "Heaven and Hell", de Black Sabbath, y "Man on the Silver Mountain" de Rainbow, entre otros, junto al guitarrista Craig Goldy, el bajista Simon Wright, el tecladista Scott Warren y Bjorn Englen.

La recreación de artistas mediante holografía es un recurso que comenzó a utilizarse hace pocos años. En 2014, durante la entrega de los Billboard Music Awards, se pudo ver a Michael Jackson, fallecido en 2009, interpretando un tema de su disco póstumo "Xscape". También se ha "revivido" a Elvis Presley y al rapero Tupac.