Escándalo con Tinder: ahora lo utilizan para hacer campaña política

Tinder es una de las plataformas para encontrar pareja más populares. Algunas marcas ya habían realizado campañas de marketing a través de la aplicación, pero los anuncios eran fáciles de identificar. Aunque hubo un caso en el que para promover la película "Ex Machina" se creó un bot que conversaba con otros usuarios que pensaban que era alguien real.

Ahora algunos militantes están aprovechando la app para hacer propaganda política. De acuerdo con un informe de Reuters, la compañía suspendió las cuentas de varias mujeres que daban likes a hombres para hacer "match" pero no para conocerlos sino sólo para invitarlos a votar o apoyar al aspirante del Partido Demócrata Bernie Sanders.

Según Reuters, Tinder comentó que no borra las cuentas de quienes comparten mensajes políticos pero sí las de quienes hacen spam. Las simpatizantes de Sanders enviaron mensajes diarios a sus "matches" con la misma frase y además no salieron con ninguno de ellos.

Dos jóvenes veinteañeras confirmaron que habían recibido notificaciones de Tinder porque varios hombres habían reportado sus perfiles por "spamearlos" con mensajes de apoyo al senador socialista de Vermont que le está disputando a Hillary Clinton la candidatura demócrata en las primarias estadounidenses.

Una de ellas reconoció haber enviado mensajes a 60 personas al día durante las 2 últimas semanas tratando de convencerlos de apoyar al candidato: "Do yo feel the Bern?" (es el eslogan de campaña). Escribe un sms con la palabra ‘WORK’ al 82623 por mí. Gracias". Ese SMS hacía que los usuarios empezaran a recibir actualizaciones de la campaña, así como un enlace para registrarse como voluntarios.

Hasta 300 usuarios reaccionaron a su mensaje. "Unos me preguntaron para qué era esto, y traté de explicárselo. Otros cancelaron la ‘compatibilidad’ o me denunciaron por ser un bot". Algunos le contestaron simplemente "Trump2016", un mensaje de apoyo al polémico magnate y candidato del Partido Republicano.

Por su parte, otra de las militantes involucradas adquirió una membresía premium de Tinder durante un mes específicamente para la campaña: así podría cambiar su ubicación y lograr que sus mensajes llegaran a gente de New Hampshire, donde transcurrirán las siguientes votaciones, y así poder convencerlos de votar por Sanders. Tras contactar con entre 50 y 100 usuarios con este fin, reveló que ya no puede accede a la aplicación.