Escándalo: Fox amenaza a DirecTV con levantar sus canales a fin de mes

DirecTV y Fox Networks Group Latin America están negociando la renovación del contrato que vence a fines de enero, o sea dentro seis días. Sin embargo parece que no se ponen de acuerdo porque la compañía proveedora de los canales envío ayer un comunicado a todas las redacciones de noticias de la región avisando que es muy posible que los abonados al servicio de televisión satelital se queden sin sus contenidos ya que las partes aún no se han puesto de acuerdo con los montos. Aunque no se conocen las millonarias cifras que llevan a esta desaveniencia, El Cronista pudo averiguar que desde Fox están pidiendo una suma bastante mayor por su paquete de señales a la que venían cobrando. El mensaje es claramente una forma de presión que seguramente dará resultado, ya que la salida de los contenidos comprometidos puedan dañar seriamente al gigante de la comunicación que maneja AT&T, y que en nuestro país cuenta con 3 millones de abonados que pagan mínimo $ 800 por mes.

Son 19 canales los que ofrece DirecTV pertenecientes a Fox Latin América, entre los básicos y los Premium. Y entre estos se encuentran algunos de los que emiten varias de las más exitosas series del momento.

Es el caso de Fox Channel, por ejemplo, que cuenta en su grilla con programas como "Los Simpson", "The Walking Dead", o "New Girl", entre otras. Pero también tiene Fox Sports, por donde se transmite la Copa Libertadores, entre varios torneos de importancia para el fanático del fútbol, como la Serie A de Italia o la Bundesliga alemana.

A estos hay que agregarles, entre otros, a FX, National Geographic, Mundo Fox, The Film Zone, Cinecanal, o Fox Life pertenecientes a la oferta básica; y Fox Classics, Fox Action, o Fox Comedy que son parte de la oferta premium.

El aviso dice textualmente "Fox Networks Group Latin America informa a sus fans que tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinomérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de Enero; no obstante, Fox Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo. Por otra parte, los fans podrán seguir disfrutando de todos nuestras señales y servicios disponibles en los demás sistemas de TV Paga".

Al cierre de esta edición se esperaba un comunicado de parte de DirecTV.

En caso de que las cosas se compliquen, la única forma de seguir viendo estos contenidos será cambiándose de proveedor (algunos no pueden por cuestiones de cobertura) o vía internet.