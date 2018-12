En noviembre llegaron los brotes verdes para la salas de cine locales

El mes de noviembre cerró muy bien para los cines argentinos en lo que tiene que ver con la venta de entradas. El total de espectadores fue de 2.620.000 según los reportes de Ultracine.

En noviembre del año pasado se habían vendido 2.308.000, por lo que este año la taquilla creció casi un 14%. Teniendo en cuenta los datos del año récord en recaudación para las salas locales, que fue 2015, se vendió entonces un 4% más.

Se trata de la mejor cifra de los últimos cuatro años de acuerdo a datos aportados por el sitio especializado Cinesargentinos.com. Recién en 2014 se pueden encontrar 3.047.000 entradas vendidas, pero el promedio de los últimos 10 años es de 2,3 millones de entradas para el mes de noviembre.

Como curiosidad en 2008 se comercializaron 1,7 millones de localidades y en 2007 1,5 millones, demostrando de esta forma que el incremento esta estrechamente vinculado con la expansión de la digitalización de las salas cales, lo que terminó potenciando las ventas en tickets todo el país, más allá de la ciudad de Buenos Aires.

Las 5 películas más vistas en el mes de noviembre 2018 fueron: "Bohemian Rhapsody" con 1.082.000; "Animales fantásticos 2" (440.000); "El cascanueces y los cuatro reinos" (212.000); "El grinch" (139.000); y "Halloween" (108.000).

En lo que va del año y tomando las cifras del sitio oficial Box Office Mojo, las 10 películas más vistas en el país en lo que va de 2018 son: "Increíbles 2" con una taquilla de u$s 15,7 millones); "Hotel Transylvania 3" (u$s 11,9 millones); "Avengers: Infinity War" (u$s 10 millones); "Coco" u$s (9,8 millones); "Jurassic World: Fallen Kingdom" (u$s 8,4 millones); "Jumanji: Bienvenidos a la Jungla" (u$s 5,1 millones); "El Angel" (u$s 5 millones); "Cincuenta sombras liberadas" (u$s 4,3 millones); "La monja" (u$s 4 millones); y "Bohemian Rhapsody" (u$s 3,7 millones). En tanto que "Mi Obra Maestra" quedó en el puesto 13 con u$s 2,8 millones; "Re Loca" en el puesto 17 con u$s 2,4 millones; y "El Potro" en el lugar 23 con u$s 1,7 millones.

Un 2019 con mucho 4D

Tal como lo hizo hace algunos años con el formato 3D, Sony Pictures Entertainment apostará en grande por el 4D el año entrante. La empresa japonesa firmó un acuerdo múltiple con la compañía coreana CJ 4DPLEX para lanzar 13 de sus películas para 2019 en ese formato.

Se trata de salas con hasta 21 efectos sensoriales diferentes, incluyendo asientos que se mueven y vibran en sincronía con las escenas en pantalla, efectos de viento, agua, nueve, aromas y más.

Hasta la fecha, hay 583 salas 4D, en 60 países, incluyendo la Argentina, y entre los estrenos en este formato se encuentran "Escape Room"; "Greyhound"; "The Intruder", "Men in Black International"; "Spider-Man: Far from Home"; "The Angry Birds Movie 2"; "Zombieland 2"; y "Masters of the Universe"