El grupo Meredith adquiere la histórica editorial Time en u$s 2800 millones

La compañía de medios estadounidense Meredith Corporation anunció que firmó un acuerdo vinculante para adquirir todas las acciones en circulación de Time Inc. por u$s 18.50 cada una en una transacción en efectivo valorada en u$s 2800 millones. La compra ha sido aprobada unánimemente por ambas Juntas Directivas y se espera que cierre durante el primer trimestre del calendario 2018.

La transacción creará una empresa diversificada de medios y marketing con ingresos combinados de u$s 4800 millones en el año 2016 - incluyendo u$s 2700 millones de ingresos totales por publicidad con casi u$s 700 millones de ingresos por publicidad digital - y un EBITDA (beneficio bruto de explotación) ajustado de u$s 800 millones. Meredith anticipó además que generará sinergias de costos de u$s 400 millones a u$s 500 millones en los primeros dos años completos de la operación.

Koch Equity Development, el brazo de capital privado de los hermanos Koch, acordó ofrecer a Meredith u$s 650 millones en capital preferente para financiar la operación. Los hermanos Koch son dos de los hombres más ricos del mundo a través del control de Koch Industries, un enorme imperio industrial que fabrica productos tales como las toallas de papel Brawny, Dixie Cups y Lycra.

La adquisición está considerada una gran victoria para Meredith, que sostuvo conversaciones infructuosas para comprar Time anteriormente este año y también en 2013.

El acuerdo aportará más de 50 marcas de noticias, negocios y deportes a la firma con sede en Des Moines, Iowa, como Time, Fortune, People, People en Español, Sports Illustrated, NME, Entertainment Weekly, Money, Life y Travel+Leisure.

Analistas han dicho que aumentar sus activos de publicación podría dar a Meredith la escala requerida para transformar su brazo de transmisión en una compañía independiente.

Cuando se combinen, las marcas Meredith y Time tendrán 135 millones de lectores y una circulación pagada de casi 60 millones de personas. El acuerdo también ampliará el alcance de Meredith entre los "Millennials", creará un negocio de medios digitales con 170 millones de visitas mensuales sólo en Estados Unidos y más de 10.000 millones de reproducciones de video al año. Entre los medios que publica, mayormente dedicados a temas familiares y de salud, se encuentran Better Homes and Gardens, Living, Ser Padres, Parents, Siempre Mujer, Successful Farming, Weddings y Traditional Home.

La compañía que dirige Steve Lacey y que fundó Edwin Meredith en 1902 está valorada en algo más de u$s 3000 millones en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones se dispararon ayer por encima del 10%.

Time, que perteneció al grupo Time Warner hasta 2014, atravesaba serias dificultades económicas. Antes de que se hicieran públicas las negociaciones con Meredith, las acciones de Time acumulaban una caída del 43% en lo que va de año. La revista del mismo nombre, y que dio origen al imperio, fue creada por Henry Luce y Briton Hadden el 28 de noviembre de 1922, y lanzó su primer número el 3 de marzo de 1923

"Estamos creando una compañía de medios de comunicación de primer nivel que atiende a casi 200 millones de consumidores estadounidenses en plataformas digitales, televisivas, impresas, de video, móviles y sociales, líderes en la industria y que están posicionadas para crecer", afirmó Lacy.

Mientras que Tom Harty, Presidente y Director General de Operaciones de Meredith, expresó "Esta es una transacción transformadora para Meredith Corporation, y sigue a un año fiscal 2017 en el que registramos los mayores ingresos, utilidades y ganancias por acción en nuestros 115 años de historia".