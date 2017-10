El gran éxito de "Game of Thrones" genera ganancias récord para HBO

El grupo Time Warner, en proceso de fusión con AT&T, registró un crecimiento del 6% en ingresos del tercer trimestre para llegar a los u$s 7,6 mil millones, con ganancias en Turner, HBO y Warner Bros, obteniendo una utilidad neta de u$s 1,4 mil millones.

Los ingresos de Turner crecieron en un 6% a u$s 2,8 mil millones, con los ingresos por suscripción aumentando 13% y otros ingresos y contenidos aumentando 4% gracias a mejores tarifas de licencias. Los ingresos publicitarios, sin embargo, cayeron en un 3%, principalmente en algunas de sus cadenas domésticas, pero hubo un crecimiento en los nuevos negocios de noticias de Turner. Los ingresos por suscripción se beneficiaron de mayores tarifas domésticas y crecimiento en las cadenas internacionales de Turner, pese a un número menor de suscriptores domésticos.

Por su parte, los ingresos de HBO subieron 13% hasta los u$s 1,6 mil millones, con aumentos de doble dígitos en los ingresos de suscripciones (12%) y contenido (14%). Los ingresos por suscripción aumentaron debido a un crecimiento en el abonados y tarifas en Estados Unidos, y crecimiento internacional. El incremento en contenido y otros ingresos se debió principalmente a mayores ingresos de licencias internacionales, entretenimiento casero, y el gran éxito planetario que significó la última temporada de "Game of Thrones".

Warner Bros. en tanto tuvo un crecimiento más moderado con un alza en ingresos del 2% a u$s 3,5 mil millones, reflejando mayores entradas en cine y videojuegos, parcialmente contrarrestados por menores ingresos en televisión. Superproducciones como "Dunkerque", "Wonder Woman" e "It", entre otras, empujaron hacia arriba los resultados.

"Entregamos sólidos resultados para el trimestre y estamos posicionados para lograr nuestros objetivos para 2017", dijo Jeffrey Bewkes, chairman y CEO. "Tanto Turner y HBO lograron crecimientos de doble dígitos en los ingresos por suscripción, incluyendo el trimestre de mayor crecimiento de HBO en 13 años, mientras que Warner Bros tuvo un excelente trimestre en cine, todo esto contribuyendo un aumento en ganancia operativa del 11% y un crecimiento en la ganancia operativa ajustada de 13%".

Los resultados y logros para el trimestre "reflejan nuestro enfoque continuo en ejecutar nuestra estrategia, la cual incluye crear el contenido más atrayente y promover las maneras en que los consumidores puedan disfrutar y experimentar nuestro contenido y marcas en todas las plataformas", agregó el ejecutivo. "La capacidad de acelerar nuestro paso de innovación y conectarnos más directamente con nuestros consumidores están entre las razones por las que nos entusiasma nuestra fusión con AT&T, que se estaría concretando antes de final de año, sujeta a revisiones y permisos regulatorios".