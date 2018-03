El gobierno de EE.UU. recurre a Hollywood para combatir a Isis

El secretario de Estado de EE.UU, John Kerry, se reunió el martes pasado con algunos de los máximos responsables de la industria de Hollywood para elaborar un "relato" que contrarreste el efecto de la propaganda del ISIS entre los jóvenes árabes, además de cómo mejorar la imagen que dan de Estados Unidos las películas.

El mismo Kerry publicó un tweet informando de la reunión que duró una hora y media y que fue un primer "brainstorming" sobre cómo crear un "imaginario colectivo" para que el grupo terrorista no sea visto como algo atractivo entre los jóvenes de esos países.



Según informa Variety, en la reunión se encontraban, entre otros, el responsable de Universal Studios, Jeff Shell; el CEO y fundador de Century Fox, Jim Gianopulos; el cofundador de Fox, Stacey Snide; el presidente de Walt Disney Motion Pictures, Sean Bailey; y el vicepresidente de la NBC, Ron Meyer. También participaron ejecutivos de Warner Bros., DreamWorks Animation,y Sony Pictures Entertainment.



"El objetivo fue dar y tomar ideas de ambos lados, una tormenta de ideas sin unas líneas marcadas", dijo una fuente cercana a la reunión celebrada ahora, que fue organizada por el jefe de los Estudios Universal, Jeff Shell. "Era una oportunidad estupenda para tener este encuentro con Kerry ya que estaba por aquí, con motivo de la cumbre que están celebrando en California el presidente Obama, con los dirigentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)".



Shell es presidente de Broadcasting Board of Governors, de la que Kerry también forma parte. La agencia supervisa todos los medios de comunicación internacionales civiles estadounidenses. Sus redes en todo el mundo incluyen "La Voz de América", que podría desempeñar un papel en la lucha contra la propaganda de la organización también conocida como Daesh, dijo un colaborador cercano a la reunión, según The Angeles Times.

Esta sería la segunda reunión que tiene lugar entre la Administración Obama y los estudios en apenas unos días. La semana pasada, Barack Obama tuvo una cena fuera de agenda con Jeffrey Katzenberg y Alan Horn, de Disney y el actor Will Smith, entre otros invitados.



No es la primera vez que un mandatario político pide ayuda a los grandes estudios del Séptimo Arte. Ya sucedió tras los ataques del 11-S a las Torres Gemelas. Entonces, la administración Bush se acercó a Hollywood para desarrollar cómo se abordarían las historias que trataran sobre la emergente guerra contra el terrorismo.