El fin de una época: el grupo Playboy a la venta por u$s 500 millones

La compañía Playboy Enterprises, que controla la célebre revista del mismo nombre, contrató al banco de Moelis & Co para que la asesore sobre una posible venta de la publicación, informó la agencia AFP, confirmando una noticia de The Wall Street Journal.

Playboy Enterprises es actualmente propiedad del capital de inversiones Rizvi Traverse Management, que posee poco menos de dos tercios del total del capital, y del fundador Hugh Hefner, propietario del resto de los títulos.

Según el diario neoyorquino, citando fuentes cercanas al acuerdo, el grupo podría ser vendido por más de u$s 500 millones.

Con el apoyo de Rizvi Traverse Management, Hugh Hefner había previsto en 2011 salir del grupo, que cotiza en la bolsa y es codiciado por FriendFinder Networks, que maneja otra popular revista estadounidense, Penthouse, competencia de Playboy durante décadas.

A inicios de enero, Playboy Enterprises puso en venta la célebre residencia de Hugh Hefner, la Playboy Mansión, por u$s 200 millones.

"La Mansión Playboy ha sido el centro creativo de Hef así como su residencia y lugar de trabajo por los últimos 40 años, y así continuará siendo si la propiedad es vendida", dijo el presidente ejecutivo de Playboy Enterprises, Scott Flanders.

Flanders dijo además que la venta de la compañía "nació del interés por la venta de la mansión".

Playboy desistió a finales de 2015 de publicar fotos de mujeres desnudas, una decisión que se hizo efectiva en su edición de marzo.

El grupo está inmerso en un gran cambio estratégico para abrirse a un público más amplio, particularmente en jóvenes adultos, en especial a través de su portal de internet, adecuándose de esta forma a la nueva era digital.

Playboy fue fundada en Chicago, Illinois en 1953 por Hugh Hefner. El título que originalmente se tenía para la revista fue Stag Party, pero debido a que existía otra revista llamada Stag, tuvo que cambiarse. Hefner y Eldon Sellers cofundador y vicepresidente ejecutivo, se reunieron para buscar otro nombre. Sellers, cuya madre trabajó para Playboy Automobile Company, una compañía de Chicago, sugirió Playboy.

La primera portada fue Marilyn Monroe, aunque la fotografía fue, en primer lugar, tomada para un calendario. Hefner compró los derechos. La primera edición tuvo una tirada de 53.991 revistas.