El "Netflix" de Disney, sin películas para adultos

Desde que Disney anunció que lanzaría su propia plataforma de streaming, las expectativas sobre su dinámica despertaron todo tipo de especulaciones. Un informe del sitio Deadline acaba de revelar muchos datos sobre el nuevo servicio, entre los que se encuentran, por ejemplo, que aún no tiene nombre oficial, y está programado para "algún momento de 2019".

Estará disponible primero en EE.UU. y más adelante se abrirá al resto del mundo, aunque tampoco hay una fecha definida en este sentido.

No ofrecerá contenido con clasificación R (Restricted), o para adultos. Este material se difundirá a través de Hulu (también de Disney).

La política de distribución también aplicaría para las producciones de Fox cuando la adquisición de la compañía se concrete. Igual que Netflix o Amazon, Disney tendrá películas exclusivas, y por lo pronto se contempla producir títulos como "Lady and the Tramp", "The Paper Magician", "Don Quixote", "Togo 3 Men and a Baby", una remake de "La espada en la piedra", serie live action de "Star Wars"; una nueva producción de Marvel, y un programa de "Monsters Inc".

La series de Marvel para Netflix se mantendrán en aquella plataforma y no migrarán (por lo pronto).