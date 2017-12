Divorcio de lujo: Jolie y Pitt venden su mansión por u$s 55 millones

Angelina Jolie y Brad Pitt. la ex pareja más famosa de Hollywood, puso a la venta Sassafras, la propiedad de Long Island donde pasaron sus mejores momentos. Con una superficie de 11 hectáreas, y privilegiada ubicación frente al mar, dispone de una casa principal estilo Tudor de 1800 metros cuadrados, dos casas de invitados de 500 m2 cada una y, además, una cabaña de madera rústica con vistas al mar y hasta un refugio antiaéreo. El que fuera su nido de amor está ahora en el mercado por 46,6 millones de euros, es decir unos 55 millones de dólares.

Jolie y Pitt acumularon durante los 12 años que estuvieron juntos (de 2004 a 2016) un buen ramillete de casas, refugios, pisos y mansiones. Ellos, junto a sus hijos, fueron una familia muy nómada con hogares repartidos por todo el planeta. Tras su divorcio se casaron apenas dos años antes de su separación resulta muy difícil calcular el patrimonio que atesoran en propiedades. Puede que ni ellos lo sepan.

El portfolio es extenso en superficies e inmenso en dólares invertidos. Los "Brangelina" poseen una mansión en Hollywood valorada en u$s 12,5 millones y que se ha convertido en la residencia habitual de Pitt tras el divorcio. En esta casa vivió con Jennifer Aniston y después, ya con Angelina, compró propiedades cercanas para hacer un gran complejo para disfrute de sus hijos. El Chateau Miraval en Brignol, Francia, valorado en u$s 71 millones, con 35 habitaciones y lugar donde celebraron su boda en agosto de 2014, tras 10 años de convivencia y donde elaboraban su propio vino.

Una mansión en Richmond, Inglaterra, que les costó u$s 14 millones y que la pareja compró tras el rodaje de la película de Pitt, Guerra Mundial Z. Una lujosa mansión en Verona, Italia, cuyo precio alcanzó los u$s 35 millones y 6000 metros cuadrados; una casa de veraneo en Santa Bárbara, que compró Brad en 2000 y está valorada en casi u$s 6 millones. A dos horas del centro de Los Ángeles, posee una playa privada. Una casa en el barrio francés de Nueva Orleans, que compraron en 2006 con una enorme escalera de caracol y acabados en mármol, ascensor y varias chimeneas y que se calcula valorada en u$s 6 millones. Se empleó para el rodaje de la película de Brad Pitt, El curioso caso de Benjamin Button.

También se habla de dos pisos en Nueva York, uno en las Torres Waldorf y otro en el edificio Ansonia. Una casa tradicional camboyana en Battambang, Camboya, lugar donde nación Maddox, el hijo mayor de la pareja, que adoptó Angelina en 2002 y que se asienta sobre un terreno de 39 hectáreas y un refugio campestre en Laurel Canyon, comprado por Jolie en 2007, cerca de un parque natural al norte de las colinas de Hollywood.