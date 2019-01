Disneyland aumentó otra vez las entradas

Disney anunció que subirá los precios de las entradas a sus parques temáticos en temporada alta antes de la apertura de su nueva atracción de Star Wars. El aumento será de un 25%, a casi hace un año del último incremento de un 18%.

A pesar de que los precios han aumentado, según un reporte de Los Angeles Times, Disney no ha disminuido sus ventas, incluso se espera que este verano 2019 aumente la asistencia por la próxima apertura de la nueva atracción "Star Wars: Galaxys Edge", que permitirá a los visitantes pilotear la nave de Han Solo, beber en una cantina al estilo de Mos Eisley, o ver una batalla entre la Resistencia y la Primera Orden.

El aumento promedio es de 8%, dijo un funcionario de la compañía, pero varían según el pase. El precio máximo de un ticket para adultos de un día aumentó de u$s 135 a u$s 149, mientras que el del boleto regular de un día, que bloquea algunas fechas, aumentó de u$s 117 a $ 129. Y el precio de la entrada de un día, que bloquea aún más fechas, aumentó de u$s 97 a u$s 104.

Los precios se aplican tanto Disneyland en Anaheim, California, como a su parque hermano, California Adventure. Disneyland es el segundo parque más visitado del mundo tras Magic Kindom, Orlando.