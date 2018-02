Disney sube los precios de entradas de sus parques

Los precios de las entradas para Walt Disney World de Orlando y Disneyland en California subirán estos días, así lo dijeron funcionarios de la compañía. Desde ahora, los días "valor" (aquellos en que hay menos visitantes a los parques) la entrada al Magic Kingdom costará u$s 109 para adultos y u$s 103 para niños, es decir un aumento de u$s 2.

Durante los días "normales", los visitantes pagarán u$s 4 más con precios que subirán a u$s 119 para adultos y u$s 113 para niños. Los precios para los días "máximos" (temporada alta) serán de u$s 129 para adultos y u$s 123 para niños.

Para Hollywood Studios y Animal Kingdom, las entradas "valor" de un día ahora serán de u$s 102 y u$s 96.

Los horarios "normales" para adultos serán de u$s 114 para adultos y u$s 108 para niños, y los boletos "máximos" saltan a u$s 122 y u$s 116, respectivamente para adultos y niños.

En Disneyland, el precio regular de admisión en el parque de Anaheim, aumentará a u$s 117, un incremento de u$s 7. Un boleto en período pico aumentará a u$s 135, es decir u$s 11 más. Y el boleto de valor se mantiene en u$s 97.