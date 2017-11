Disney planea una nueva trilogía de "Star Wars"

La saga "La Guerra de las galaxias" tendrá una nueva trilogía escrita y dirigida por Rian Johnson, quien esta a cargo del nuevo filme "Star Wars: Los últimos jedi", que se estrena el próximo 14 de diciembre. La nuevas aventuras no seguirán la historia de Luke Skywalker, sino que introducirán nuevos personajes de otro lado de la galaxia que hasta ahora no había sido explorado. Por el momento, no hay fecha de lanzamiento para la nueva trilogía.

A su vez, Disney planea también una serie con actores reales sobre Star Wars, que se distribuirá a través de su futuro servicio de streaming, previsto para 2019 en Estados Unidos.

El presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, desveló el nuevo proyecto televisivo durante una conferencia telefónica celebrada tras presentar los resultados financieros de la compañía en 2017, año en el que Disney ganó 4 % menos al obtener un beneficio neto de u$s 8980 millones, según indicó la agencia de noticias española EFE.