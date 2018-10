¿Cuál es la serie más "maratoneada" en Netflix ahora?

Pocos meses después del fenómeno de “La casa de papel”, una nueva historia española está conquistando a los espectadores de Netflix en todo el mundo. Se trata de “Élite”, que según el ranking Binge Report que elabora la app TV Time es la serie más maratoneada en la primera semana de octubre.

Efectivamente, de acuerdo con TV Time, al considerar la semana del 1 al 7 de octubre, “Élite” fue la serie más "bingeada" con una tasa de 4,51% de "maratones".

De esta forma superó en el podio nada menos que a tanques norteamericanos como la segunda temporada de la tira animada para adultos “Big Mouth” (3,19%) y a “Friends” (2,26%), el clásico de los ’90 que ha vuelto a ponerse de moda en la plataforma.

Por detrás de estas aparecen “Brooklyn Nine-Nine” (1,98%), “Grey's Anatomy” (1,72%), Atypical (1,57%) , la inexplicable “Maniac” (1,35%) de Emma Stone y Jonah Hill, “The Good Doctor” (1,17%), “How to Get Away with Murder” (1,11%) y “The 100” (1,08%).

El éxito de “Élite”, a la cual la crítica ha recibido muy bien, es aún más meritorio si se tiene en cuenta que es la única serie no estadounidense del ranking y que además logró dicha marca en apenas dos días, ya que su estreno fue el 5 de octubre, según relevan en el sitio TodoTVNews.

“Élite” cuenta la historia de un exclusivo colegio llamado Las Encinas, en el que de la noche a la mañana todo cambia con la llegada de tres jóvenes de clase obrera, cuyo colegio ha sido devastado por un terremoto. La producción, que promete sexo, droga y rock and roll, y que es definida en Estados Unidos como “un drama efervescente, desinhibido y sensual”, pretende alcanzar a una audiencia potencial de 120 millones de personas en todo el mundo.

Para interpretar esta historia de niños bien y chicos de barrio, la serie cuenta con caras españolas reconocibles no sólo en su país, como Jaime Lorente (“Amar en tiempos revueltos”), María Pedraza (“Amar”) y Miguel Herrán (ganador del Goya a Mejor Actor Revelación en 2016 por “A cambio de nada”). Todo ellos han aparecido también en la exitosa “La casa de papel”. En Élite también trabajan, entre otros, Ester Expósito (“Vis a vis”), Mina El Hammani (“El Príncipe”), e Iztan Escamilla (“Las chicas del cable”).