Con u$s 700 millones, "La Bella y la Bestia" confirma el éxito de los clásicos de Disney

Las remakes de sus clásicos con actores verdaderos se ha convertido en una "gallina de los huevos de oro" para Disney.



"La Bella y la Bestia" (con Emma Watson) es el más reciente ejemplo de cómo los estudios se las han ingeniado para hacer explotar sus ingresos a partir de la nostalgia. En su segundo fin de semana en las salas de cine, la cinta del director Bill Condon ya recaudó u$s 690 millones alrededor del mundo. Nada mal, si se toma en cuenta que el presupuesto total del film rondó los u$s 160 millones, según datos de IMDb.com.



"La Bella y la Bestia" constituye la quinta remake en "live-action" de Disney. El primero surgió en 2010, cuando decidieron volver a contar la historia de "Alicia en el País de las Maravillas". Con la dirección de Tim Burton se convirtió en un éxito de recaudación, quedándose con el puesto de la segunda película más taquillera a nivel mundial de ese año, "solo por debajo de Toy Story 3". Cuatro años más tarde, repitió la estrategia, con "Maléfica" en la piel de Angelina Jolie. La fábula de "La Bella Durmiente" desde la perspectiva de la villana logró una taquilla global de u$s 758 millones. En 2015 llegó "La Cenicienta" con Lily James y Cate Blanchett. La recaudación ascendió a los u$s 543,5 millones. Y el año pasado, Disney estrenó "El libro de la selva", que se convirtió en su remake más exitosa, con una taquilla total de u$s 966,5 millones.



En 2018, Disney estrenará "Mulán" y ya está confirmada la producción de "La sirenita", "Blancanieves", "El rey león", "Cruella De Vil", "Aladino", "Pinocho", "Peter Pan", Campanita, "Dumbo" y "Winnie Pooh", así como secuelas de "Alicia en el País de las Maravillas" y "Maléfica".



"Lo que Walt Disney hizo con estos clásicos animados fue tomar todas esas historias que sabía que eran atemporales y reinventarlas", explicó Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production. "Entonces, pensamos que podríamos acercarnos de nuevo a esas historias con lo mejor del talento y la mejor tecnología, y que podríamos intentar hacerlas reflejar un poco mejor nuestro mundo actual", añadió.



Segun La Nación de Costa Rica, la apuesta de Disney tiene mucho sentido por donde se la mire, ya que captura la atención de quienes crecieron con los clásicos animados y, al mismo tiempo, se inserta en las nuevas generaciones ya acostumbradas a las películas con efectos.



"Su nueva fórmula toma una vieja historia que atraerá a los niños, a sus padres, y una generación de adultos con una conexión nostálgica específica a una versión. Trae un puñado de caras famosas a bordo, además de una ayuda extra de la acción, algunas referencias y las imágenes en 3D. Entonces, se tiene una película que puede extenderse más allá de la usualmente limitada audiencia de Disney", detalla la revista New Statesman.



"El concepto clave es la aversión al riesgo", analiza Steven Gaydos, de Variety. "Hollywood está desesperado por encontrar cosas que estén, esencialmente, prevendidas. Les gustan los filmes con los que pueden hacer una evaluación de mercado y de los que saben que hay una consciencia, un apetito, una base de seguidores".