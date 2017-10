Con u$s 150 millones de inversión, Netflix estrenó una nueva versión de "Star Trek"

La noticia de que la saga "Star Trek" volvía con una nueva ficción para televisión llegó en 2016 coincidiendo con el 50 aniversario de la primera serie. Sin embargo, su estreno se demoró varios meses hasta que por fin se estrenó en Netflix a fines de septiembre.

"Star Trek: Discovery", creada por la cadena CBS para su plataforma de streaming All Access, irá emitiéndose hasta el 6 de noviembre, fecha en la que concluirá la primera parte de la temporada (ocho episodios), para más tarde retomar las emisiones en enero de 2018. La primera temporada constará de un total de 15 episodios, que tendrán un costo promedio de unos u$s 10 millones cada uno, es decir, se trata de una superproducción de al menos u$s 150 millones.

La primera serie de la saga, desde que finalizó "Star Trek: Enterprise" en 2005, va a tener un punto de vista ligeramente diferente de lo habitual de estas historias, porque su protagonista principal no va a ser el capitán de la nave, sino que lo será su segundo de a bordo. Segunda, en este caso, porque otra vez el personaje principal será una mujer. Su nombre es Michael Burnham, es medio hermana de Spock y la interpreta Sonequa Martin-Green ("The Walking Dead").

La serie transcurre aproximadamente diez años antes de las historias de "Star Trek: la serie original" con nuevos personajes que continuarán la premisa de la búsqueda de nuevos mundos y nuevas civilizaciones a bordo de la nave espacial USS Discovery, manteniendo la característica reflexión sobre temas contemporáneos a través del prisma de la ciencia ficción. Aquí se podrá ver como el Klingon TKuvma quiere intentar unir a las 24 casas grandes de Klingon, liderando a una guerra fría entre su raza y la Federación Unida de Planetas que acaba implicando a la tripulación de la nave Discovery.

El primero de los ciclos televisivos de "Viaje a las estrellas", creada por Gene Roddenberry, se transmitió desde el 8 de septiembre del 1966 hasta el 2 de septiembre del 1969, con William Shatner, Leonard Nimoy y DeForest Kelley como sus principales protagonistas.