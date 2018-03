Con sexo y violencia, el estreno de Deadpool hace historia y supera a Batman y Spiderman

Deadpool, la comedia de superhéroes que lanzaron Fox y Marvel coincidiendo en el fin de semana largo del Día de los Presidentes y San Valentín en Estados Unidos rompió todas las previsiones que habían al recaudar en sólo tres u$s 135 millones a nivel local, y u$s 260 millones a nivel global, cinco veces más de lo que costó producirla.

Protagonizada por Ryan Reynolds, supone el quinto mejor estreno de Marvel y el mejor como no-secuela o spin-off al superar los u$s 94,3 millones de "Guardianes de la Galaxia". Pero lo más significativo es que "Deadpool" se convirtió en el mejor estreno clasificado R (mayores de 17 años) de la historia al superar en un 48% a "Matrix Reloaded" en 2003.

"Deadpool" recaudó más que todas las películas de la saga de los "X-Men", tres veces más que "Batman Begins", más que todas las películas de "Spiderman" salvo la tercera, más que "El Hombre de Acero" y más que todas las películas de Marvel Studios con la excepción de "Iron Man 3" y las dos entregas de "Los Vengadores". Cifras astronómicas para la que va camino de convertirse en el mayor éxito de las películas de superhéroes de Fox tras la catástrofe que supuso para la compañía el reinicio de "Los Cuatro Fantásticos" el año pasado. Todos estos datos la incluyen directamente entre los 7 mejores estrenos del cine de superhéroes y entre los 20 mejores estrenos de la Historia del cine para cualquier tipo de género, y vale la pena resaltar que no está filmada en 3D.

En Argentina, desde su estreno el jueves pasado hasta el domingo, llevó a las salas 213.590 espectadores que dejaron en taquilla un poco más de $ 16 millones, de acuerdo a datos proporcionados por comScore

Prohibida en China por su sexo y violencia, y en Uzbekistán por considerarla "moralmente aberrante", "Deadpool", considerado uno de los superhéroes más "polémicos, incorrectos y controvertidos", está basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre y es un spin-off de las películas de los X-Men, después de que Deadpool apareciera en una de ellas como enemigo. Dirigida por Tim Miller, además de Reynolds, también actúan Morena Baccarin, Ed Skrein y Gina Carano.

"Esta película es la definición de una ‘destructora de expectativas’. Nadie la vio venir", dijo Paul Dergarabedian, analista principal de comScore. "No es la típica película de superhéroe. Se siente como algo único. A veces hay que correr riesgos" afirmó el especialista.

Por otra parte, en un distante segundo puesto, en Estados Unidos, se ubicó la película número 1 de la semana previa, "Kung Fu Panda 3", con u$s 19.7 millones, que suma un total de u$s 93.9 millones en tres semanas. En tercer lugar, la comedia "How to be Single" arrancó con u$s 18.8 millones.

En tanto, la inflada comedia de Ben Stiller "Zoolander 2" abrió en cuarto lugar, con apenas u$s 15.7 millones. La primera "Zoolander" se estrenó en 2001 con una recaudación de u$s 15.5 millones y terminó consiguiendo u$s 45.2 millones, pero encontró nueva vida en video, con una popularidad considerable.