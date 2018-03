Con nuevos productos, el streaming golpea aún más el negocio de la TV por cable

De la mano de la tecnología digital, el negocio audiovisual está cambiando a pasos agigantados. Ya ninguna compañía generadora de contenidos se pregunta si va a lanzar un servicio en streaming, sino cuando lo va a hacer.

Todos los días una noticia vinculada a esta nueva industria aparece en los medios.

Más allá de plataformas online como Netflix, Amazon, Qubit.tv, o Hulu, que reunen material de diferentes fuentes, también los principales canales que fueron el pilar del boom de la televisión por cable. HBO, Fox, ESPN o Boomerang (Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, El gato Silvestre, Porky, etc) ya están ofreciendo sus series y películas a través de aplicaciones pagas a un promedio de u$s 5 cada una, por lo que cada vez se hace menos imprescindible el abono a un servicio terrestre o satelital que muchas veces incluye señales que no interesan.

Las últimas novedades en este sentido son, por un lado, el lanzamiento en 2018 de parte de los estudios Warner Bros de una app para los fanáticos de los superhéroes de DC Comics.

Una serie de acción, llamada "Titans", se estrenará el próximo año, junto con una tercera temporada del programa animado "Young Justice: Outsiders", informaron a principios de la semana a través de un comunicado.

Además, a compañía también está planeando una oferta online para los fans de Harry Potter, basada en contenido del Mundo Mágico de J.K. Rowling, informó Bloomberg News el mes pasado. Vala la pena recordar que la compañía matriz de Warner Bros. ha acordado ser adquirida por AT&T Inc. en u$s 85.400 millones.

YouTube Kids a la tele

Por otra parte, y este será realmente un golpe duro para la entrañable tv por cable, Google acaba de anunciar que la plataforma YouTube Kids, la versión para chicos de la célebre app de videos de Google, y que hasta ahora estaba disponible solo en computadoras, dispositivos y celulares, a partir de ahora se podrá ver en una buena variedad de televisores inteligentes (Smart TV).

Según se informó, YouTube Kids inicia su recorrido en algunos aparatos de las marcas Sony, LG y Samsung. Según el sitio especializado RedUsers, incluye televisores de LG con webOS que se comercializaron entre 2015 y 2017, modelos de Samsung a partir de 2013 con acceso a Samsung App Store, y todos los modelos de Sony vendidos en 2016 y 2017.

Este debut aplica en 26 países, incluyendo a la Argentina. YouTube Kids fue lanzado a comienzos de 2015, y es vista hoy por más de 8 millones de usuarios activos semanales y ha transmitido más de 30 mil millones de visitas.

Ahora, llegando a televisores inteligentes es de suponer que esta vía haga crecer los números gracias a la comodidad que supone ver los contenidos en una pantalla de mayores dimensiones a las de los teléfonos y tabletas.