Con los Golden Globe arranca el millonario negocio de la temporada de premios

Con la gala de los Golden Globe, que entregan anualmente los 93 corresponsales que integran la Asociación de Prensa Extranjera acreditada en Hollywood (HFPA), este domingo comienza la "temporada de premios" que tendrá su apoteótico final cuando el 4 de marzo se conozcan los ganadores del Oscar en su ceremonia número 90, cuyas nominaciones se revelarán el próximo 23.

En el medio desfilarán entre otros los Critics Choice (jueves 11/1); los Screen Actors Guild (domingo 21/1); los Directors Guild (sábado 3/2); los BAFTA (domingo 18/2); y los Independent Spirit (sábado 3/3).

Además del trascendente significado en términos artísticos y profesionales que conllevan, los galardones también mueven millones de dólares gracias a los negocios que giran a su alrededor. Desde la ropa, pasando por los avisos comerciales, las campañas de prensa, hasta la recaudación de las películas, todo suma. Por ejemplo, según un análisis del experto Edmund Helmer, los ganadores de los GG reciben un impulso en la taquilla estimado en u$s 14 millones. En tanto, de acuerdo a una investigación realizada entre 2009 y 2014, las películas triunfadoras tuvieron un presupuesto de producción promedio de u$s 21,6 millones y ganaron un estimado posterior de u$s 82 millones. En Hollywood los agentes de talentos calculan que sus clientes obtendrán un aumento del 20% en el cachet de su próxima película si ganan como Mejor Actor o Actriz en cualquier premio de renombre.

En lo que tiene que ver con la transmisión televisiva, que para la Argentina ofrecerá TNT, los avisos suelen ser costosos. En 2016, el precio de una publicidad de 30 segundos fue de u$s 500 mil, y en 2017 ascendió hasta los u$s 530 mil. En esa misma edición, alrededor de 20 millones de personas en EE.UU vieron los Globos de Oro, cuya producción recibe además por derechos u$s 21,5 millones anuales, de acuerdo con Variety. El negocio es tan grande que a principios de año el grupo chino Wanda ofreció u$s 1000 millones por quedarse con el evento, pero la operación se cayó por problemas del comprador. En tanto Facebook se anotó para transmitir en vivo la Alfombra Roja y Twitter hará lo propio con el postshow.

Vestirse para los Globos de Oro también es un tema de presupuesto y marketing, pues es la primera Alfombra Roja del año. De acuerdo con cálculos del New York Post, vestir a una estrella cuesta alrededor de u$s 44.000, pero la ropa y las joyas son cedidos por grandes marcas que encuentran en ese momento la mejor vidriera para sus productos. El costo de "lookearse" puede incluir variables como los u$s 10.500 del asesor estilista, u$s 2500 para el sastre, un seguro para las joyas prestadas que ronda los u$s 20.000; u$s 6000 de peluquería, u$s 5000 de maquillaje; y u$s 300 de manicura.

Pero en los Golden Globe se verá además la primera gran respuesta pública y conjunta del mundo del espectáculo ante la revelación de las innumerables denuncias de agresión y acoso sexual ocurridas en su seno. Meryl Streep, Jessica Chastain o Emma Stone, entre otras figuras, desfilarán de negro durante la ceremonia como protesta. Según trascendió, la acción también incluirá a estrellas como Dwayne "The Rock" Johnson o Tom Hiddleston.

La iniciativa parte de la base del movimiento #MeToo ("Yo también"), que incluye un fondo de defensa legal llamado Times Up que ya suma u$s 13 millones en donaciones.

Finalmente, Seth Mayers será el conductor del show, y entre los principales films nominados se encuentran "The Shape of Water" de Guillermo del Toro, "Los archivos del Pentágono" de Steven Spielberg, "Call Me by Your Name" de Luca Guadagnino, y "Dunkerque" de Christopher Nolan; así como las series "Stranger Things", "Game of Thrones" y "The Crown".