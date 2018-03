Con el fin del cepo, Paul McCartney regresa a la Argentina en mayo

La noticia se conoció ayer por la tarde e inmediatamente explotó en las redes sociales: el legendario Paul McCartney se presentará en nuestro país en el mes de mayo en el marco del "One On One" tour, después de seis años de ausencia.



En esta ocasión el músico ofrecerá en principio dos shows: uno en el Estadio Único de La Plata y otro en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el Estadio Mario Alberto Kempes (ex Chateau Carreras), según reveló el diario La Nación a través de su sitio web. De acuerdo a fuentes consultadas por El Cronista, la novedad está confirmada, y la producción de los conciertos estará a cargo de Time For Fun (T4f) y Daniel Grinbank (DG).

La posibilidad de que el ex Beatle regrese a la Argentina está estrechamente vinculada con el levantamiento del cepo cambiario implementado durante el gobierno anterior, que hizo que el bajista esquivara esta plaza dos veces, inclinándose por Montevideo (2012 y 2014) y Santiago de Chile (2011 y 2014).



La historia cuenta que en 2014, McCartney ya tenía prácticamente todo cerrado para presentarse en la segunda semana de noviembre de ese año en el estadio de River, pero la compleja política económica local de ese momento provocó que todo quedara en la nada, lo mismo que había ocurrido en los dos años anteriores.



En ese entonces, las presentaciones estaban a punto de ser anunciadas, pero las complicaciones para cambiar pesos por dólares y el envío de dinero al exterior terminaron con las ilusiones de los fanáticos. "La política cambiaria ya no nos sorprende pero, así y todo, hay muchas situaciones en las que el negocio se complica. Hay demasiada incertidumbre sobre el monto de divisas que se puede enviar por día al exterior, y esto complica muchas negociaciones", habían revelado a este diario directivos de productoras locales.



El problema por esos días, se agravaba además por el alto cachet del artista, que junto a otros como los Rolling Stones, U2, Madonna o Metallica, McCartney se encuentra en el tope de los shows que más cobra por subirse a un escenario: u$s 4 millones por show.



La última vez que la leyenda de la música tocó en nuestro país fue en el año 2010 (su primera vez en Argentina fue en el año 1993), cuando realizó inolvidables presentaciones con el estadio de River totalmente colmado a mediados del mes de noviembre, aunque con precios exorbitantes.

Es de suponerse, que los costos de los tickets otra vez serán bastante costosos.

Paul McCartney inaugurará su nueva gira el 13 de abril en Fresno, Estados Unidos, donde ofrecerá conciertos hasta el 2 de mayo, con un par de shows en Canadá en el medio. A partir del 28 de mayo girará por Europa, en sedes como Madrid y Berlín, y en el medio de estos dos tramos es que volverá a América del sur.