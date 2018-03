Con el estreno de "Kung Fu Panda 3" se inaugura en Argentina la primera sala 4D

El jueves que viene, el 17 de marzo, se estrena en la Argentina una de las películas más esperadas del año. Se trata de la tercera parte de las aventuras de Po, el famoso panda gigante creado por los estudios Dreamworks, y una de las sagas de dibujos animados más exitosas de la historia con a esta altura una taquilla mundial u$s 1600 millones.



Pero además, con la llegada de la película comenzará a funcionar en nuestro país una gran novedad: la primera sala de cine 4D. Será en el recientemente inaugurado Multiplex de Pilar, que abrió sus puertas en Las Palmas del Pilar (Panamericana, Km. 50) en diciembre último. Ésta se convertirá en la novena sala del complejo, que ya cuenta con siete, incluyendo una "Premium" y 3D Xtremo.



En cuanto a las características del 4D, Nicolás Ojeda, gerente de Marketing de la firma, explicó en El Diario de Pilar que "es una sala 3D, es decir que se utilizan anteojos, y además las butacas tienen movimiento hacia adelante, atrás y a los costados, hay un rociador de agua que permitirá experimentar la misma sensación que el protagonista si, por ejemplo, lo salpican pero casi de forma imperceptible".

A esto se le sumarán aromas y viento leve si el guión así lo requiere. No obstante, Ojeda aclaró que los efectos "no están todo el tiempo ni nadie va a salir mojado, ni mareado, ni despeinado" y remarcó la sutileza con la que se implementan los recursos.



Los efectos fueron desarrollados por la empresa argentina de ingeniería audiovisual, Lumma, que de acuerdo al directivo "ven la película antes del estreno y evalúan dónde se pueden colocar estos efectos". La sala cuenta con 70 butacas y para poder brindar este servicio está equipada con compresores y tanques de agua, entre otros equipos.



Curiosamente, aunque en gran parte del mundo este tipo de oferta se encuentra bastante extendida, por estas tierras todavía no se ha inaugurado ninguna, siendo que es un gran mercado con millones de espectadores dispuestos a pagar fortunas por tickets y pochoclo.



Una semana después, es decir el 24 de marzo, la sala ofrecerá nada menos que "Batman vs Superman", según informan desde el sitio especializado cinesargentinos.com. Y aunque todavía no se conocen los precios de las entradas, no sería raro que alcancen hasta los $ 200.